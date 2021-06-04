Курс доллара: доллар стремительно упадет

Эксперт FxPro Александр Купцикевич считает, что курс доллара в ближайшее время начнет стремительно слабеть. Об этом пишет «Российская газета».

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Аналитик отметил, что в последнее время успешная обстановка (скачок нефти на 2,5 процента, снижение напряженности в геополитике) требовала прорыва для российской валюты - как минимум против доллара.

Однако прорыва не произошло и, по словам Купцикевича, сработал популярный финансовых сценарий «что не растёт, то падает».

Эксперт подчеркнул, что игроки не торопятся распродавать доллар и отправляют его в новый диапазон. Индекс доллара к основным валютам мира в последние две недели находится у отметки 90 - около годовых минимумов. Этот уровень важен, так как в этом же районе индекс доллара прекращал свое отступление в начале 2018-го.

Купцикевич назвал повторение одного и того же уровня признаком его значимости. По мнению аналитика, тем сильнее может оказаться движение от этой отметки вниз.

Эксперт предупредил, что в ближайшее время нельзя исключать спекулятивных всплесков интереса к доллару, но продлятся они недолго и будут лишь точками «на пути вниз». Трейдеры пока не активны относительное рубля, но британский фунт, канадский доллар и китайский юань обновляют многолетние рекорды.

Причиной Купцикевич назвал осторожность рынков по поводу России, а не скрытую слабость российской валюты.