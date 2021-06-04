«Не станет катастрофой»: постпред при ЕС об отключении России от SWIFT

Отключение России от SWIFT не станет для страны катастрофой. Об этом РИА Новости сообщил постпред России при ЕС Владимир Чижов в кулуарах ПМЭФ.

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На вопрос о том, считают ли в Москве угрожающими заявления ряда западных политиков о возможном отключении России от системы, он ответил отрицательно.

«Нет, мы не ощущаем (угрозы). Но я уверен, что даже это не станет для нас катастрофой», — подчеркнул Чижов.

SWIFT является международной межбанковской системой передачи информации и совершения платежей. К ней подключены более 11 тысяч крупных организаций во всех странах мира.

Россию могут отключить от SWIFT в рамках ужесточения санкций со стороны Запада. Вместе с тем международные политические институты не имеют права принимать такие решения. Как заявил представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель , SWIFT является международной частной организацией.

Российская сторона создала Систему передачи финансовых сообщений – к ней подключились сотни компаний.

Как сообщил директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский, есть риск, что

система SWIFT может быть вовлечена в «санкционную спираль». Он подчеркнул, что сегодня говорить об отключении России от SWIFT рано, однако готовиться к возможному отключению надо.