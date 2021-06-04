Петербург на ПМЭФ собрал инвестиций на 200 млрд рублей

«Очень хорошие контракты, которые касаются медицинского кластера. Соглашения по развитию IT-технологий. Соглашения с регионами нашей страны, — рассказал губернатор Северной столицы Александр Беглов. — В частности, привлечение инвестиций в новую агломерацию — Балтийский кластер. Ленинградскую, Калининградскую области и Санкт-Петербург объединяет Балтийское море. Дальше будем развивать сотрудничество не только в области туризма, но и в здравоохранении, культуре и других направлениях. Это первая такая красивая история для субъектов Российской Федерации».
«Это — победа всей нашей страны с участием Петербурга. Мы сделали всё необходимое, чтобы обеспечить безопасность участников форума», — отметил Беглов.