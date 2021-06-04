Петербург на ПМЭФ собрал инвестиций на 200 млрд рублей

Общая сумма соглашений, заключенных Санкт-Петербургом в ходе ПМЭФ-2021, составляет более 200 млрд рублей, сообщили 4 июня в Смольном. Там пояснили, что в первую очередь искали партнеров для развития дорожной, транспортной и инженерной инфраструктуры города. Но этими сферами отнюдь не ограничивались.