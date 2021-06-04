Мурманская область привезла на ПМЭФ краба Юрия

На Петербургский экономический форум (ПМЭФ-2021) приехал камчатский краб по кличке Юрий. Об этом пишет РИА «Новости».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Краба привезла Мурманская область. В делегации уточнили, что Юрий не испытывает никаких неудобств, хорошо себя чувствует и не пытается убежать. Когда вечером в павильоне выключается свет, краб считает, что его никто не видит. Тогда он начинает играть с камнями и высовывать клешни на поверхность воды.

Краб живет в ресторане «Териберки», привлекая гостей. Юрия не будут есть, после форума он вернется в свой аквариум.