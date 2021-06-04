Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту
Петербургский международный экономический форум 2021

На ПМЭФ приехал краб Юрий

Газета.Ruиещё 1
10 минут назад
На Петербургский экономический форум (ПМЭФ-2021) приехал камчатский краб по кличке Юрий. Об этом пишет РИА «Новости».
Мурманская область привезла на ПМЭФ краба Юрия
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Краба привезла Мурманская область. В делегации уточнили, что Юрий не испытывает никаких неудобств, хорошо себя чувствует и не пытается убежать. Когда вечером в павильоне выключается свет, краб считает, что его никто не видит. Тогда он начинает играть с камнями и высовывать клешни на поверхность воды.
Краб живет в ресторане «Териберки», привлекая гостей. Юрия не будут есть, после форума он вернется в свой аквариум.
Ранее жители Норвегии пожаловались на нашествие камчатских крабов. Их вторжение на территорию страны сравнивалось с оккупацией «Красной армии Сталина». Отмечается, что животные мигрировали на территорию Норвегии с Кольского полуострова, куда были завезены в 1970-е годы учеными из СССР.
Экономика,ПМЭФ-2021,РИА Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себеСчет
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВангаИменаКалендарь МайяДизайн человекаВосточный гороскопРетроградный МеркурийНумерологияЗодиакПсихологияЛунный календарьСонникГадания2021 год2020 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители