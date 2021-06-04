Дворкович прогнозирует рост популярности open source-продуктов

Готовясь к сессии на ПМЭФ, «Сколково» при поддержке российского подразделения компании Accenture провело исследование, которое дало следующие предварительные результаты: подавляющее число компаний в мире принимают решение о переходе на open source по отдельным элементам своих цифровых систем и продуктов, которые они используют. Если в 2018 году это была лишь половина компаний, то сегодня такие решения принимает уже около 80% организаций, и рынок очень быстро растет.