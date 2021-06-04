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Петербургский международный экономический форум 2021

Аркадий Дворкович прогнозирует рост популярности open source-продуктов в России

Газета.Ruиещё 1
3 часа назад
Уже в ближайшие 2-3 года доля open source превысит долю проприетарного кода: соотношение будет примерно 44% на 30% с небольшим по основным продуктам, полагает Председатель Фонда «Сколково» Аркадий Дворкович. Результатами проведенного исследования вопроса и прогнозами на будущее он поделился с участниками сессии «Open Source в России: быть или не быть?» в рамках ПМЭФ-2021.
Дворкович прогнозирует рост популярности open source-продуктов
Фото: ТАССТАСС
«Сегодня в рамках «Сколково» мы рассматриваем тему open source как, с одной стороны, неизбежную, поскольку это мировой тренд, мы в этом мире будем жить и точно должны быть «на гребне волны», то есть ловить момент. С другой стороны, как стратегическую с точки зрения государственной политики и технологического развития у нас», — отметил Дворкович.
Готовясь к сессии на ПМЭФ, «Сколково» при поддержке российского подразделения компании Accenture провело исследование, которое дало следующие предварительные результаты: подавляющее число компаний в мире принимают решение о переходе на open source по отдельным элементам своих цифровых систем и продуктов, которые они используют. Если в 2018 году это была лишь половина компаний, то сегодня такие решения принимает уже около 80% организаций, и рынок очень быстро растет.
«Мы с коллегами практически уверены, что уже в ближайшие 2-3 года доля open source превысит долю проприетарного кода: соотношение будет примерно 44% на 30% с небольшим по основным продуктам. Мы видим, насколько быстро растут цифры, а значит, и привлекательность этого рынка. Сейчас мы видим, что наиболее успешные компании в своих разработках опираются на open source: это «Яндекс», Mail.ru и другие лидеры рынка. Но интересным трендом является то, что те компании, которые раньше были максимально закрытыми и использовали только однотипные решения (банки, нефтяные компании, сложные технологические компании) все больше и больше переходят на open-source», — рассказал Дворкович.
Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максим Паршин, также принимавший участие в дискуссии, признал, что пока не было выражено внятной позиции государства по отношению к открытому коду.
«Мы считаем, что позицию нужно выразить. Она должна быть максимально понятная, категоричная, в том смысле, что это должно стать магистральным направлением поддержки для нас», — уверен замглавы ведомства.
Для этого, по его словам, есть три причины с учетом госполитики: эффективность разработки, информационная безопасность и технологическая независимость подобных программных продуктов.
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