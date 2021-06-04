На ПМЭФ обсудили развитие Арктической зоны

При развитии Арктической зоны важно учитывать интересы местных жителей, которые не должны пострадать от того, что компании или государство меняют их жизнь. Об этом заявил руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).