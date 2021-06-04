Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту
Петербургский международный экономический форум 2021

На ПМЭФ обсудили развитие Арктической зоны

Национальная Служба Новостей
2 часа назад
При развитии Арктической зоны важно учитывать интересы местных жителей, которые не должны пострадать от того, что компании или государство меняют их жизнь. Об этом заявил руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
На ПМЭФ обсудили развитие Арктической зоны
Фото: ТАССТАСС
Он подчеркнул, что населению коренных малочисленных народов необходимо предоставить выбор: вести привычный традиционный образ жизни или жить с учетом современных достижений в различных сферах.
Ранее сообщалось, что число резидентов Арктической зоны РФ превысило сотню, инвестиции в проекты региона превысили 231 млрд рублей. Об этом заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков на расширенном совещании по развитию физической культуры, спорта и туризма в арктических регионах России.
Экономика,ПМЭФ-2021,Алексей Чекунков,Игорь Баринов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себеСчет
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВангаИменаКалендарь МайяДизайн человекаВосточный гороскопРетроградный МеркурийНумерологияЗодиакПсихологияЛунный календарьСонникГадания2021 год2020 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители