На ПМЭФ обсудили развитие Арктической зоны

При развитии Арктической зоны важно учитывать интересы местных жителей, которые не должны пострадать от того, что компании или государство меняют их жизнь. Об этом заявил руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Он подчеркнул, что населению коренных малочисленных народов необходимо предоставить выбор: вести привычный традиционный образ жизни или жить с учетом современных достижений в различных сферах.
Ранее сообщалось, что число резидентов Арктической зоны РФ превысило сотню, инвестиции в проекты региона превысили 231 млрд рублей. Об этом заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков на расширенном совещании по развитию физической культуры, спорта и туризма в арктических регионах России.