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Петербургский международный экономический форум 2021

LIVE: выступление Путина на ПМЭФ

Елена Прошина
2 часа назад
Президент России Владимир Путин в пятницу, 4 июня, выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что выступление Путина будет посвящено планам развития России и видению перспектив развития страны.
Экономика,Видео,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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