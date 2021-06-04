Президент России Владимир Путин рассказал, что в пятницу, 4 июня, завершилось строительство первой нитки «Северного потока-2». Об этом сообщает «Коммерсант».

О судьбе газопровода Путин рассказал, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По словам президента, работы по укладке второй нитки продолжаются.

Он подчеркнул, что вся линейная работа, включая морской участок, закончена.

Санкции США мешали проложить оставшиеся километры трубопровода. Меры против «Северного потока - 2» были заложены в оборонный бюджет США, подписанный экс-президентом Дональдом Трампом в декабре 2019 года.

После их введения трубоукладчик газопровода - швейцарская Allseas - приостановила работы. В Германии действия США назвали вмешательством во внутриевропейские дела.