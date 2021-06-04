«Это «Операция Ы»: правительство о заключенных на стройках

"В Советском Союзе вот я сам лично работал на кирпичном заводе с осужденными. На своем опыте могу сказать, что это да, спецкомендатура, они жили в общежитиях, работали на строительных площадках, или в ЖКХ они работали, в сельском хозяйстве. То есть эта практика была. Вот вы фильм помните, когда там осужденных приглашали работать на винзавод, на стройку? Это "Операция Ы", — сказал вице-премьер.
"У нас для этого есть высококвалифицированная рабочая сила, где мы не чувствуем дефицита сегодня. Я говорю о том, что на наших предприятиях так задача не стоит, а на стройки — почему нет", — сказал министр в кулуарах Петербургского международного экономического форума.