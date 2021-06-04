«Это «Операция Ы»: правительство о заключенных на стройках

Идея привлечь на работу на стройках заключенных "имеет право на жизнь", "если осужденные сами захотят", заявил в интервью РБК вице-премьер Марат Хуснуллин, курирующий в правительстве строительную отрасль. Он припомнил сюжет советского фильма "Операция Ы и другие приключения Шурика" и свой опыт работы на кирпичном заводе.