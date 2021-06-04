На ПМЭФ обсудили государственные цифровые сервисы в экономике

В последнее десятилетие в России появились такие многофункциональные государственные платформы как, например, портал госуслуг, цифровой профиль, единая биометрическая система. Кроме того, Банком России внедряются инновационные высокотехнологичные цифровые сервисы: Система быстрых платежей, маркетплейс и другие. Участники сессии «Мультсервисы и технологии государства и бизнеса» в рамках ПМЭФ-2021 обсудили, насколько это безопасно для сохранения конкуренции на финансовом рынке и работы частного бизнеса.

Фото: НСПК НСПК

Государство против монополии

Российский финансовый рынок только выигрывает от внедрения государственных платформ, так как подобные технологические решения, ранее доступные только крупным игрокам отрасли, теперь могут использовать все заинтересованные организации — такое мнение в ходе выступления на сессии платежной системы "Мир" высказала председатель Центробанка Эльвира Набиуллина

"Если мы посмотрим на наш финансовый рынок, то на нем есть разные игроки — и крупные, и небольшие, и в целом он очень концентрированный. Развитие платформенных решений и платформенной экономики могут профинансировать только очень крупные игроки, и если государство не будет вмешиваться, я не исключаю, что у нас в конечном счете останется один-два игрока, а меньше трех — это уже не конкуренция, и, соответственно, на следующем этапе потребители будут за эти услуги платить больше, как они платят всегда за монополию. Поэтому мы и развиваем наши сервисы", — пояснила глава Банка России.

По ее словам, речь ни в коем случае не идет о том, чтобы подменить рынок — наоборот, регулятор хочет дать возможность развивать конкуренцию.

"Мы делаем это именно в интересах конечных потребителей, людей, бизнеса, и создаем инфраструктурные сервисы на принципах равноудаленности от всех игроков и открытые для участия. Если не раскрывать технологические возможности для конкуренции, у нас не только будет технологический разрыв между участниками рынка, но и будет тормозиться технологический прогресс", — уверена Набиуллина.

Глава ЦБ отметила, что есть случаи, когда на финансовом рынке возникают технологические решения, более удобные и более дешевые для потребителя, но они кладутся на полку, потому что крупным игрокам важно монетизировать предыдущие инвестиции. Если не раскрывать эти возможности, уверена Набиуллина, технологический прогресс просто будет более медленным.

"Для экономики это будет означать сохранение высоких транзакционных издержек – это издержки, которые люди и бизнес платят за проведение операций. Технологически мы готовы к тому, чтобы удешевить такого рода операции, и удешевление этих операций должно проникать в экономику. Общая инфраструктура, которую мы создаем, позволяет рыночным игрокам сфокусироваться именно на создании удобных клиентских сервисов. На мой взгляд, это не искажение конкуренции, а наоборот, выравнивание условий и снижение негативных эффектов от уже накопленных искажений конкуренции, от того, что у нас есть такая концентрация на рынке", — пояснила она, напомнив, что нельзя забывать и о геополитических рисках, требующих наличия в стране элементов национальной инфраструктуры в финансовой сфере.

Стимул для конкуренции С мнением председателя Центробанка согласился и представитель бизнеса — главный управляющий директор "Альфа-Банка" Владимир Верхошинский . Он полагает, что Россия является одним из мировых лидеров в области цифровизации, опережая Европу и США на 7 или даже на 10 лет.

"И это, конечно, заслуга правительства, Центробанка, то есть государственных структур, которые могут проводить масштабные инвестиции и строить какие-то платформенные решения. Мы и прошлый коронакризисный год прошли, не буду говорить, хорошо или плохо, но финансового кризиса в стране не было, в отличие от многих других государств. Это во многом стало возможным благодаря той технологической трансформации, тем технологическим платформам, которые реализовывает государство. До тех пор, пока государство не вмешивается в бизнес-вопросы и в вопросы ценообразования в рамках созданных платформ, я считаю, это благо. Я считаю, что это действительно приводит к демонополизации рынка", — сказал он.

Затем слово взял генеральный директор, АО "НСПК" Владимир Комлев , который рассказал о преимуществах, которые дает стране в целом и отдельным гражданам в частности использование государственных цифровых платформ.

"Классическая система взаимодействия платежной системы – это b2b- взаимодействие, и так всегда было. Но жизнь меняется, меняются и обстоятельства, в которых работают те или иные платежные системы — в частности, платежная система "Мир" уже несколько больше, чем просто платежная система, работающая в стране. И самое главное, что меняются технологии, и жизнь не стоит на месте", — уверен Комлев.

Согласно приведенной им аналогии, сам по себе платеж сегодня – как электричество в розетке, он перестает быть самостоятельной ценностью. Это просто некая утилита, которая должна быть, пояснил Комлев, подчеркнув, что там, где есть такой утилитарный сервис, должна идти битва за эффективность.

"Сегодня те платформы, которые делает НСПК совместно с государством — это одна из наших функций, которая развивается опережающими темпами, — это распределение целевых выплат из бюджета гражданам. Сегодня это не всегда эффективно. Мы понимаем, что важно спрямление траектории прохождения денег из бюджета до гражданина, у которого есть счет в любом банке - в случае поступления денег от государства они должны доставляться бесплатно для бюджета. Сегодня это далеко не всегда так, и мы работаем на этом направлении", - сказал он в ходе дискуссии.

Банки не устраняются из цепочки перемещения денег, но сам процесс распределения бюджетных средств становится гораздо более эффективным, быстрым, целевым и бесплатным для государства, подчеркнул Комлев.

"Второе направление работы – это создание сервисов, которые были бы равноудаленными. Когда создается платформа, к которой могут присоединяться любые банки — мы называем такие платформы надбанковскими. Можно говорить и о транспортном процессинге, и о платформе лояльности, на которой в обычной жизни многие средние и не очень крупные банки создают свои системы для своих клиентов, это еще целый ряд платформ, над которыми мы работаем", — рассказал он.

Согласно позиции НСПК, подобные инструменты не убивают конкуренцию, а в каких-то случаях делают взаимодействие граждан и государства гораздо более эффективной, существенно увеличивают скорость оборачивания денежных средств, и это приводит к общему повышению уровня конкуренции. Еще один представитель бизнеса, присутствовавший на сессии — управляющий директор группы компаний "Яндекс" Тигран Худавердян . По его мнению, вопрос о доле участия государства в разработке и использовании цифровых платформ для финансовых рынков можно рассматривать под разным углом.

"С одной стороны, хочется, чтобы все основные платформы развивались бы частным бизнесом, и причина такова — если посмотреть, например, на бизнесы "Яндекса", и представить, как они выглядели три года назад, то к настоящему моменту они очень сильно изменились. Причина, по которой бизнес умеет меняться — в наличии сильной конкуренции. По сути все платформы, которые сейчас существуют, живут в конкурентной среде, кто-то выживает, кто-то нет, но в результате все они предоставляют сервисы в том виде, который нужен потребителю", — поделился мнением Худавердян.

Государства же, как полагает бизнесмен, во всем мире в некотором смысле живут над конкуренцией, и это основное следствие того, что нужно очень аккуратно выбирать те направления, платформы, которые должны разрабатываться государствами.

"Сейчас, признаюсь, сложно назвать конкретные критерии, которым должны удовлетворять подобные платформы, но один из них, пожалуй, такой – то, что, как сейчас уже понятно, является чем-то фундаментальным, и в ближайшее десятилетие не будет меняться", — заключил он.

Цифровое государство Министр труда и социальной защиты Антон Котяков также говорил об эффективности работы НСПК. В прошлом году платежная система "Мир" совместными усилиями Федерального казначейства и Банка России перечислила 28 млн человек адресные выплаты соцпомощи в течение 5 часов вне зависимости от часового пояса.

"Масштабная задача, которая, с одной стороны, показала, что такое возможно, а с другой — подняла планку еще выше для тех амбициозных планов, которые мы для себя строим. Это все возможно за счет государственной инфраструктуры, за счет взаимодействия с банковским сектором. Но мы также понимаем, что, если мы сопоставляем уровень сервиса в коммерческом секторе с точки зрения финансовой услуги, то такой же запрос у наших граждан есть и на уровень сервиса с точки зрения государственного восприятия. Мы говорим уже о государственной услуге как таковой", — сказал Котяков.

По его словам, если посмотреть узко сегментировано на процедуру доведения денег, самой выплаты через платежную систему — это звено в принципе отлажено за счет тесного взаимодействия между участниками этого процесса.

"Но нам нужно посмотреть на этот процесс чуть шире, потому что в этот процесс должен войти еще и этап принятия решения об осуществлении этой выплаты. На сегодняшний день мы четко понимаем, что уровень сервиса, о котором просит наш конечный потребитель, соответствует либо проактивному доведению до него соответствующих ресурсов, либо максимум доведению ресурсов только по одному заявлению", — рассказал министр.

Современные технологии существенно повлияли и на работу Федерального казначейства. Глава ведомства Роман Артюхин рассказал, что с этого года произошел значительный шаг вперед — фактически Казначейство России выровняло свою участие в Национальной платежной системе: открыт единый казначейский счет в Центральном Банке, вся ликвидность бюджетного сектора сосредоточена на этом счете.

"До 1 января прошлого года было рассредоточение на порядка 50 тыс. счетах финорганов, субъектов, муниципалитетов, открытых в Центробанке. Что за этим стоит? Конечно же, необходимость оказания высококачественного сервиса нашим клиентам. И я бы сказал не о равноудаленности и цифровой экспансии, а о равноприближенности инструментов, которые мы сейчас обсуждаем, для клиентов Казначейства России", — рассказал Артюхин.

По его мнению, НСПК дала уникальную возможность быстрого осуществления прямых выплат. Первые шаги делались Фондом социального страхования , когда пособия пошли на прямые выплаты на карту "Мир" просто по номеру карты, за ними последовали ковидные президентские выплаты медицинским работникам. И в результате, говорит Артюхин, границы между государственным Казначейством и кредитными организациями, обслуживающими физических лиц, стали практически невидимыми.