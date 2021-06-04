Инвестиции в проекты Башкортостана составят почти 122 млрд рублей

Республика Башкортостан заключила свыше 20 соглашений на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) на общую сумму почти 122 млрд рублей. Их реализация позволит создать более 2 тыс. новых рабочих мест по всему региону, сообщила ТАСС пресс-служба главы республики в пятницу.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Его тема в этом году - "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также организованы форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности.