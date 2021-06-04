Инвестиции в проекты Башкортостана составят почти 122 млрд рублей

Еще один инвестор - ООО "Таврос" - направит почти 10 млрд рублей на проект глубокой переработки мяса и создания агрокомплекса по откорму скота. Это позволит нарастить производство мяса в регионе до 500 тыс. тонн в год к 2024 году. В 2020 году этот показатель превысил 420 тыс. тонн, уточнили в пресс-службе со ссылкой на премьер-министра правительства республики Андрея Назарова
. Также республика заключила соглашения о сотрудничестве с Роскосмосом
, ВЭБ.РФ, "Росгеологией". Договоренность о налаживании двустороннего взаимодействия достигнута с руководством Свердловской области, резюмировали в пресс-службе.