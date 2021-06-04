На ПМЭФ представили стратегический мастер-план Байкальска

Как указывается в нем, одним из ключевых направлений развития города признано создание комфортных условий в нем для жизни, работы и досуга. Предполагается, что открытие экологичных предприятий и развитие туротрасли позволят создать более 10 тысяч новых рабочих мест к 2040 году.
Документ содержит конкретные проекты по строительству жилья и гостиниц, включая реновацию деревянной и модернизацию панельной застройки, а также коммерческих, социальных и спортивных объектов, а также созданию современных общественных городских пространств. В частности, предложены проекты по благоустройству набережной и обеспечению выхода Байкальска к озеру, а также по созданию линейного парка в долине реки Харлахта.