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Петербургский международный экономический форум 2021

На ПМЭФ представили стратегический мастер-план Байкальска

РИА Недвижимость
1 час назад
На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) представили стратегический мастер-план города Байкальска в Иркутской области, сообщило разработавшее документ КБ "Стрелка".
На ПМЭФ представили стратегический мастер-план Байкальска
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Мастер-план Байкальска, включая бывшую промплощадку Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК), готовится госкорпорацией "ВЭБ.РФ" совместно с Иркутской областью и городскими властями. Непосредственный разработчик мастер-плана - КБ "Стрелка".
"В документе обозначены ключевые направления развития города до 2030 и 2040 годов, предложены варианты размещения новых городских объектов и экологически чистых производств, а также обозначены варианты развития бывшей промплощадки Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, очистку которой планируется завершить к 2025 году", - говорится в сообщении.
Как указывается в нем, одним из ключевых направлений развития города признано создание комфортных условий в нем для жизни, работы и досуга. Предполагается, что открытие экологичных предприятий и развитие туротрасли позволят создать более 10 тысяч новых рабочих мест к 2040 году.
Документ содержит конкретные проекты по строительству жилья и гостиниц, включая реновацию деревянной и модернизацию панельной застройки, а также коммерческих, социальных и спортивных объектов, а также созданию современных общественных городских пространств. В частности, предложены проекты по благоустройству набережной и обеспечению выхода Байкальска к озеру, а также по созданию линейного парка в долине реки Харлахта.
"Реализация упомянутых проектов привлечет в город новых жителей - к 2040 году ожидается увеличение населения до 30 тысяч жителей. Туристический поток возрастет до 1,2 миллиона человек в год, в том числе благодаря появлению к 2030 году более 15 километров новых горнолыжных трасс и более 30 километров экотроп", - утверждается в сообщении.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
Экономика,ПМЭФ-2021,Байкальский ЦБК,РИА Новости,
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