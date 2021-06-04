Индустриальные парки и кемпинги: Мининвест Подмосковья заключил 7 соглашений на ПМЭФ

На Петербургском международном экономическом форуме министр инвестиций промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева подписала семь соглашений, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

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«Новые договоренности с инвесторами, закрепленные в подписанных сегодня соглашениях, позволят областному правительству совместно с бизнесом координировать действия по развитию инвестиционного климата в регионе», – сказала Зиновьева.

Она добавила, что в рамках данной работы в регионе создадут новые предприятия, бюджет области получит дополнительные доходы, а также создадут новые рабочие места, чтобы жители могли трудоустроится рядом с домом.

Картон и фасовочное производство

Соглашение подписали с компанией ООО «Архбум Лайнер». В рамках него будет возведен завода макулатурного тарного картона. Его мощность составит 500 тыс. тонн в год. Компания планирует вложить в проект 20 млрд рублей. На заводе будут производить макулатурный картон для плоских слоев гофрокартона, макулатурную бумагу для гофрирования. Появится свыше 300 новых рабочих мест.

Компания ООО «АФГ Националь» построит в Московской области фасовочное производство. Объем инвестиций может составить 1 млрд рублей. Там будут фасовать сыпучие продукты питания, рабочие места появятся для 200 человек. К реализации данного проекта компания может приступить в третьем квартале 2021 года. Завершить строительство планируют к концу 2022 года.

Модернизация производства насосов

ООО «Грундфос Истра» подписала соглашение о модернизации существующего завода по производству насосов в городском округе Истра. На нем усовершенствуют технологическое оборудование, внедрят современные технологии, планируют повысить долю отечественных компонентов, расширить модельный ряд продукции.Еще на заводе запланировать открыть новую линию производства энергоэффективных электродвигателей под собственным брендом.В данный проект хотят инвестировать 2,2 млрд рублей. Также будет создано около 100 рабочих мест. Компания рассчитывает завершить модернизацию ко второму кварталу 2024 года.

Индустриальные парки

К 2028 году в городском округе Подольск панируют возвести новый индустриальный парк. Под него есть земельные участки общей площадью порядка 170 га. Соглашение по данному проекту подписано с компанией ООО «Индустриальный парк «Южный». В новом индустриальном парке появится свыше 7 тыс. рабочих мест. Объем инвестиций на первом этапе будет 12 млрд рублей.Еще две инвестплощадки в регионе откроет PNK group. В индустриальный парк в Домодедове планируется инвестировать 100 млрд рублей, в округе пушкинский - 12 млрд рублей. Всего в двух новых индустриальных парках планируют создать 60 тыс. новых рабочих мест. В Домодедове объект может появится в 2028 году, в округе Пушкинский – в 2026 году.

Кемпинги

В Подмосковье планируется, что к четвертому кварталу следующего года жители и гости региона смогут отдохнуть с палатками в кемпингах. Проект по созданию и оборудованию таких мест отдыха на территории области реализует ООО «УК «Яхонты» Отели.ру» в рамках соглашения.