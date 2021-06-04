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Петербургский международный экономический форум 2021

Володин выделил ключевые блоки разговора на ПМЭФ

ИА Regnum
1 час назад
Состоявшийся в рамках ПМЭФ разговор крайне важен не только для бизнеса, но и в целом, для общества — как российского, так и других стран, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин журналистам.
Володин выделил ключевые блоки разговора на ПМЭФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Огромная делегация из США, из Катара, приехали представители европейских стран, бизнес, в первую очередь. И вовлеченность в диалог канцлера Австрии, руководства Аргентины и того же Катара подчеркивает интерес к форуму, первому после пандемии», — отметил парламентарий.
Володин также назвал ключевые блоки выступления президента РФ.
«Выступление президента можно условно разделить на несколько блоков. И ключевые из них — это, конечно, вопросы, имеющие отношение к выходу из пандемии. Совершенно очевидно, президент предложил и для европейских стран, и для США новую повестку, где главная ценность — это человек, его здоровье. И мы должны объединить усилия для того, чтобы помочь гражданам наших стран, чтобы сберечь людей и в будущем у нас такая ситуация не повторилась. Чтобы не зарабатывали на здоровье, как это случилось в ситуации пандемии», — сказал спикер Госдумы.
Второй блок — экономика.
«Здесь президент говорил не только о вопросах, связанных со взаимоотношениями с другими странами, но и мерах по поддержке экономики, в первую очередь, в нашей стране», — отметил Володин.
Еще один блок касался поддержи людей, желающих купить жилье.
«Принятое решение президента о льготной ипотечной ставке для тех, у кого один ребенок, позволит многим нашим семьям, которые только еще начинают строить жизнь, решить жилищный вопрос», — сказал Володин.
Четвертый блок — экология.
«Наш президент высказал предложения, которые, возможно станут основой для обсуждения с тем же Байденом. В них есть логика, в них есть системный подход», — подчеркнул парламентарий.
Все темы крайне актуальны, тем более, что разговор проходил впервые после выхода из пандемии, резюмировал спикер Госдумы.
«В ходе разговора стало совершенно очевидно, насколько всех «достали» двойные стандарты. Становится совершенно понятно, путь, который продвигают США, тупиковый», — заключил он.
Экономика,ПМЭФ-2021,Вячеслав Володин,Госдума,
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