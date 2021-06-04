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ВВП России в апреле вырос на 10,7%

Деловая газета "Взгляд"иещё 5
1 час назад
Рост ВВП России в апреле составил 10,7% в годовом выражении, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в кулуарах ПМЭФ.
На 10,7% вырос ВВП России
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Рост ВВП России составил 10,7% в апреле год к году», – приводит слова министра ТАСС.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в 2021 году ожидается необычно большой рост глобального ВВП. В прошлую среду Всемирный банк улучшил прогноз по росту ВВП России в 2021 году до 3,2%. Днем ранее замминистра финансов Владимир Колычев сообщил, что российская экономика восстанавливается лучше прогнозов правительства.
Экономика,Владимир Колычев,Максим Решетников,Владимир Путин,Всемирный Банк,Минэкономразвития,ИТАР-ТАСС,
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