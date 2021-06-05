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Путин заявил о нежелании России отказываться от доллара

Газета.Ru
1 час назад
Россия не хочет отказываться от доллара как от резервной валюты или универсального средства расчетов, сообщил российский президент Владимир Путин в ходе встречи с главами мировых информационных агентств, организованной ТАСС.
"Если вы что-то услышали, что я что-то говорю про доллар, и поняли так, что мы хотим избавиться от него как от резервной валюты либо как от универсального средства расчетов — это не так. Я говорил о другом", – заявил глава государства журналистам.
Он пояснил, что Соединенные Штаты используют свою национальную валюту для обеспечения санкционных мер против России. Так, по словам президента, Россия не может осуществлять расчеты в долларах в сфере военно-технического сотрудничества из-за санкций США.
Ранее глава российского Министерства финансов Антон Силуанов сообщил, что Россия полностью поменяет структуру вложения средств Фонда национального благосостояния, полностью выйдя из доллара и добавив золото. При этом глава Счетной палаты Алексей Кудрин пояснил, что решение исключить долларовые активы из ФНБ является вынужденным.
Экономика,Видео,Алексей Кудрин,Антон Силуанов,Владимир Путин,Счетная палата,Минфин,ИТАР-ТАСС,
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