На ПМЭФ представили «Победу-ультра-танк»

В прошлый четверг в Санкт-Петербурге стартовал ПМЭФ-2021 – Петербургский международный экономический форум. В рамках этого мероприятия народные умельцы представили интересную переработку отечественной «Победы».

Мастера превратили советский автомобиль в настоящий «танк». Проектом занимался инженер Иван Турлаков и дипломированный гидроакустик Константин Заруцкий. От советской «Победы» в этом проекте остался только кузов. Он установлен на мощной гусеничной платформе. Транспортное средство впечатляет своими размерами. В кабину такого «авто» теперь будет забраться довольно непросто.

Конструкторы назвали это творение «Победа-ультра-танк». Такое транспортное средство незаменимо в труднопроходимых районах. На этой «Победе» прошли горный массив Хибины и побывали на Байкале. Авто отлично бегает по обычным автодорогам, не портя при этом дорожного полотна. Этому способствуют мягкие гусеницы из резины и кордона.