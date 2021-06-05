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Петербургский международный экономический форум 2021

На ПМЭФ представили «Победу-ультра-танк»

Car.ru
7 часов назад
В прошлый четверг в Санкт-Петербурге стартовал ПМЭФ-2021 – Петербургский международный экономический форум. В рамках этого мероприятия народные умельцы представили интересную переработку отечественной «Победы».
На ПМЭФ представили «Победу-ультра-танк»
Фото: Car.ruCar.ru
Мастера превратили советский автомобиль в настоящий «танк». Проектом занимался инженер Иван Турлаков и дипломированный гидроакустик Константин Заруцкий. От советской «Победы» в этом проекте остался только кузов. Он установлен на мощной гусеничной платформе. Транспортное средство впечатляет своими размерами. В кабину такого «авто» теперь будет забраться довольно непросто.
Конструкторы назвали это творение «Победа-ультра-танк». Такое транспортное средство незаменимо в труднопроходимых районах. На этой «Победе» прошли горный массив Хибины и побывали на Байкале. Авто отлично бегает по обычным автодорогам, не портя при этом дорожного полотна. Этому способствуют мягкие гусеницы из резины и кордона.
В транспортном средстве можно использовать любую силовую установку, начиная от 180 лошадиных сил. В качестве горючего применяется дизель либо бензин. Имеется возможность установки любого дополнительного оборудования.
Экономика,ПМЭФ-2021,
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