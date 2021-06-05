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Moody's предупредило о рисках отключения России от Visa и MasterCard

Газета.Ru
1 час назад
Международное рейтинговое агентство Moody's предупредило о рисках ограничения доступа России к международным платежным системам, в том числе к Visa и MasterCard, из-за за западных санкций, сообщается на сайте агентства.
Moody's сохранило долгосрочный суверенный рейтинг России на уровне Ваа3 со стабильным прогнозом, что соответствует степени надежности "ниже средней".
При этом одним из факторов, оказавших влияние, стала устойчивость страны к политическим рискам, в том числе новым санкциям.
"Возможность новых ограничений доступа России к международным платежным системам увеличивает неопределенность в отношении санкций, влияя на экономические и политические решения", – говорится в отчете агентства.
Специалисты Moody's подчеркивают, что считают такое развитие событий маловероятным, однако не исключают его. Введение таких ограничений создаст барьеры для международной торговли и банковского сектора, что может привести к снижению рейтинга страны.
Как заявил министр финансов России Антон Силуанов, решение агентства сохранить рейтинг России на уровне Ваа3 свидетельствует, что экономика страны успешно преодолела кризис, связанный с пандемией новой коронавирусной инфекции.
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