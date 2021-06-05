СМИ: Эмир Катара не приехал на ПМЭФ из-за отказа Путина от встречи

Эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани не приехал на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) из-за отказа президента РФ Владимира Путина провести с ним личную встречу, пишет The Bell со ссылкой на источники.

Фото: ТАСС ТАСС

Ранее катарский эмир выступил на форуме по видеосвязи. В Россию из Катара приехала делегация из 200 человек под руководством главы МИД страны, вице-премьера Мухаммеда бен Абдеррахмана Аль Тани.

По данным двух источников, эмир Катара планировал приехать на ПМЭФ только при условии проведения встречи с Путиным, который «в последний момент отказался».

По словам другого источника, большая часть делегации не смогла приехать на ПМЭФ из-за ухудшения ситуации с COVID-19 в России.

Изначально на форум планировали приехать 500 представителей катарской делегации, но по политическим мотивам было принято решение о сокращении делегации, добавил еще один источник.