Михаил Алоян и Федор Чудинов защитили титулы чемпионов WBA Gold на ПМЭФ

Поединки прошли в рамках спортивной программы форума. Федор Чудинов встречался с Рино Либенбергом. Российский боец отстоял чемпионский пояс во втором среднем весе – выиграл решением судей. А другой бой за титул и вовсе закончился досрочно. Михаил Алоян техническим нокаутом победил украинца Александра Грищука. Изначально Алоян готовился к другому сопернику – из Никарагуа, но за несколько дней до турнира его сняли из-за проблем со здоровьем.

«Когда у меня первый бой был или второй – помню, мне говорят: поменялся, и я что-то дергался. А сейчас – поменялся и поменялся. У меня 22 года бокса. Правша, левша и все», – рассказывает чемпион WBA Gold во втором наилегчайшем весе Михаил Алоян.