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Петербургский международный экономический форум 2021

Михаил Алоян и Федор Чудинов защитили титулы чемпионов WBA Gold на ПМЭФ

Мир24
4 часа назад
Ударный день. В Санкт-Петербурге на ринг вышли российские боксеры Михаил Алоян и Федор Чудинов. Они защитили свои титулы чемпионов WBA Gold, передает телеканал «МИР 24».
Михаил Алоян и Федор Чудинов защитили титулы чемпионов WBA Gold на ПМЭФ
Фото: Мир24Мир24
Поединки прошли в рамках спортивной программы форума. Федор Чудинов встречался с Рино Либенбергом. Российский боец отстоял чемпионский пояс во втором среднем весе – выиграл решением судей. А другой бой за титул и вовсе закончился досрочно. Михаил Алоян техническим нокаутом победил украинца Александра Грищука. Изначально Алоян готовился к другому сопернику – из Никарагуа, но за несколько дней до турнира его сняли из-за проблем со здоровьем.
«Когда у меня первый бой был или второй – помню, мне говорят: поменялся, и я что-то дергался. А сейчас – поменялся и поменялся. У меня 22 года бокса. Правша, левша и все», – рассказывает чемпион WBA Gold во втором наилегчайшем весе Михаил Алоян.
Зрителями поединков стали как гости петербургского форума, так и именитые спортсмены. Среди них – экс-чемпион мира в тяжелом весе Александр Поветкин.
Экономика,ПМЭФ-2021,Федор Чудинов,Михаил Алоян,Александр Поветкин,
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