Выступая в студии «Знание» на ПМЭФ-2021, Песков рассказал, что сейчас идет тренд на «углубление специализации, на работу с данными». В работе с данными, по его словам, в ближайшее время появятся десятки новых профессий, в частности, специалисты по дата-майнингу – «добыче новых данных», дата-археологи – люди, которые «умеют раскапывать исторические массивы данных». Кроме того, десятки тысяч рабочих мест уже создано в области чистки данных, и в этой сфере сейчас наблюдается «гигантский дефицит», передает РИА «Новости»
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