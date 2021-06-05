Президент России Владимир Путин 4 июня в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) принял участие в пленарном заседании. Также глава государства пообщался по видеосвязи с представителями мировых информационных агентств на мероприятии, организованное агентством ТАСС. Модератором встречи стал гендиректор ТАСС Сергей Михайлов

Как отреагировали мировые СМИ на высказывания российского президента на ПМЭФ — в материале ТАСС.

США

The Washington Post: "Менее чем за две недели до своей первой встречи лицом к лицу с президентом Джо Байденом в Женеве российский президент Владимир Путин раскритиковал преследование в США участников беспорядков во время январского штурма Капитолия, назвав это примером американских "двойных стандартов". Эти комментарии, вероятно, добавят пессимизма как в Москве, так и в Вашингтоне относительно того, приведет ли саммит 16 июня к прорыву в отношениях между двумя странами. Отношения остаются очень напряженными из-за таких проблем, как кибератаки, которые, как заявляет западная разведка, совершаются с территории России. По словам Путина, на саммите с Байденом могут быть затронуты вопросы, в обсуждении которых заинтересованы обе стороны, такие как климат, пандемия, разоружение и борьба с терроризмом".

The Hill: "Владимир Путин обвинил США в попытках сдерживания экономического развития России в преддверии, как ожидается, напряженного саммита с Джо Байденом. Путин подверг резкой критике санкции США, заявив, что американская внутренняя политика влияет на отношения между двумя державами. При этом он выразил уверенность, что страны могут взаимодействовать, отметив общую заинтересованность в стратегической стабильности и сокращении опасных для всего мира вооружений. Эти высказывания Путина предваряют встречу с Байденом 16 июня в Женеве, на которой будет обсуждаться много тем, включая изменение климата, вмешательство в выборы, распространение ядерного оружия".

NPR: "Что касается предстоящего саммита, то для Кремля речь идет о нормализации отношений. Четыре года назад в Москве возлагали большие надежды на то, что президент Дональд Трамп объявит о новой эре в двусторонних отношениях, но на деле, в то время как Трамп подмигивал Владимиру Путину, Конгресс раз за разом вводил санкции против России. Отношения никогда не были такими плохими со времен холодной войны. Сейчас в Кремле преуменьшают ожидания от саммита, заявляя, что речь не идет о договоренностях, "перезагрузке" в отношениях...

В Белом доме хотят стабильных и предсказуемых отношений, не хотят эскалации... Команда России в Женеве будет почти такой же, как во времена администрации Барака Обамы . С одной стороны, российская позиция по многим вопросам хорошо известна, с другой - команда Байдена многое позаимствовала у администрации Обамы, что русские, естественно, не забыли. В Кремле считают, что администрация Байдена негативно к ним относится. Поэтому Путин хочет сесть за стол переговоров с Байденом, чтобы в какой-то степени решить, как выстраивать отношения в ближайшие четыре года".

The New York Times: "Президент России Владимир Путин в пятницу настаивал, что РФ хочет занимать "нейтральную" позицию относительно событий в Белоруссии, пытаясь дистанцироваться от скандала вокруг вынужденного изменения маршрута пассажирского самолета, на борту которого находился белорусский диссидент...

Несмотря на эти прохладные заявления, Путин не дал каких-либо сигналов, свидетельствующих о том, что он прекращает поддерживать Лукашенко, который утверждает, что протесты против него были организованы Западом. Повторяя тезисы, которые озвучиваются на российском телевидении, Путин сравнил протесты в Белоруссии с осадой Капитолия в Вашингтоне 6 января. Он раскритиковал Запад за то, что тот осуждал насилие со стороны сотрудников белорусского ОМОН, но не задержания мятежников в Капитолии в США...

Путин сообщил, что Белоруссия не входит в число тем, которые он планирует обсудить с Байденом на встрече в Женеве в этом месяце. Среди этих тем, по его словам, - стратегическая стабильность и контроль над вооружениями, международные конфликты, борьба с терроризмом, пандемия и экология. Он сказал, что Москве и Вашингтону нужно улучшить отношения, которые сейчас находятся "на чрезвычайно низком уровне", однако в очередной раз отметил, что ответственность за напряженность несут только Соединенные Штаты".

The Wall Street Journal: "Президент России Владимир Путин сказал, что попытается улучшить отношения с Соединенными Штатами на предстоящем саммите с президентом Байденом и обвинил Вашингтон в попытке сдерживания развития России... Встреча лицом к лицу двух лидеров, запланированная на 16 июня в Женеве, готовится на фоне нарастающей напряженности между Россией и США".

Associated Press: "Президент России Владимир Путин задал жесткий тон предстоящему саммиту с президентом США Джо Байденом, обвинив Вашингтон в попытке сдерживания России и приведя ответ [Вашингтона] на вызвавшую человеческие жертвы атаку на Капитолий 6 января в качестве примера двойных стандартов Запада. Выступая на экономическом форуме в Санкт-Петербурге, Путин сказал, что контроль над вооружениями, глобальные конфликты, пандемия коронавируса и климатические изменения - в числе тем, которые он обсудит с Байденом на саммите 16 июня в Женеве...

Позже во время видеоконференции с главами крупнейших мировых информационных агентств Путин сказал, что не ждет "каких-то прорывов по результатам" саммита с президентом Байденом. По его словам, у США и России, несмотря на противоречия, есть определенные совпадающие интересы, но эти противоречия "созданы не российской стороной".

Отвечая на вопрос президента и исполнительного директора Associated Press Гэри Прюитта, Путин вернулся к теме обвинений Соединенных Штатов в плохих отношениях. "Мы что ли их вводили, санкции против США? США против нас санкции вводили и продолжают вводить по каждому поводу и без повода вообще. Только потому что мы существуем", - сказал Путин. Он также критиковал США за чрезмерную самоуверенность и в этой связи провел параллель с Советским Союзом".

Newsweek: "В преддверии саммита с президентом Джо Байденом российский лидер Владимир Путин сказал, что у России нет разногласий с Соединенными Штатами, однако США хотят "сдерживать развитие" его страны. Путин озвучил свои соображения на экономическом форуме в Санкт-Петербурге, заявив, что США пытались повлиять на внутреннюю политику России путем экономических ограничений. Он также подчеркнул, что на встрече 16 июня в Женеве обсудит с Байденом такие темы, как контроль над вооружениями, COVID-19, климатические изменения и глобальные конфликты".

Великобритания

Financial Times: "Россия закончила прокладку противоречивого газопровода в Европу наперекор западным санкциям, заявил президент Владимир Путин, высмеяв попытку США воспрепятствовать его строительству. Против "Северного потока - 2", который будет доставлять газ из России в Германию через Балтийское море, были введены финансовые и юридические санкции со стороны США и стран ЕС , которые говорили, что он увеличит возможности России влиять на европейские энергетические поставки, превратив его в яблоко раздора среди оппонентов Кремля.

В пятницу Путин объявил, что несмотря на подобные препятствия, которые включали в себя санкции, заставившие иностранных подрядчиков покинуть проект и реструктурировать его финансирование, первая из двух ниток полностью проложена, а поставки газа могут начаться через 10 дней".

Press Association: "Владимир Путин призвал не вмешиваться в российско-британские отношения после того, как глава MI-6 описал страну как "увядающую державу" и раскритиковал "безрассудное" поведение Кремля. Российский президент заявил в пятницу вечером, что Ричард Мур является "новым, в этом смысле молодым руководителем", предположив, что глава спецслужбы "поменяет мнение" о Москве.

Мур, который в октябре стал главой MI-6, охарактеризовал Россию как "объективно увядающую державу, экономически и демографически", выразив несогласие с действиями Кремля".

Германия

DPA: "Президент России Владимир Путин выступил в защиту спорных законов в собственной стране, в том числе закона об иностранных агентах. Россия тем самым препятствует вмешательству в свои внутренние дела, сказал Путин в пятницу вечером на полях Петербургского международного экономического форума. В последнее время несколько независимых СМИ прекратили работу в России, поскольку посчитали, что на них наложили клеймо "агент" и что больше работать там невозможно.

Одновременно Путин подчеркнул, что Германия является важным экономическим партнером России, важнейшим в ЕС. Он не сказал, что в мае нежелательными были объявлены три немецкие неправительственные организации. Германия это осудила".

Die Welt: "Президент России Владимир Путин перед саммитом с президентом США Джо Байденом надеется на улучшение серьезно испорченных отношений с США. Личная встреча будет проходить на фоне самого серьезного за многие годы кризиса в отношениях двух стран. Байден намерен во время переговоров обсудить, в частности, хакерские атаки из России, ситуацию с правами человека и вмешательство в выборы в США".

Франция

Radio France International - RFI: "Президент России Владимир Путин дал скорее примирительный ответ, отвечая на вопрос о предстоящем через 10 дней саммите с Джо Байденом в Женеве. Российский лидер избрал успокаивающий тон, но не изменил свою позицию: если отношения его страны с США ухудшились в последние годы, то это произошло полностью по вине американцев.

В последние недели Путин уже успел показать себя с более агрессивной стороны: все запомнили его угрозу "выбить зубы" недоброжелателям России. Однако теперь он решил проявить больше дружелюбия, поскольку обращался уже не к ассоциациям российских патриотов, а к иностранным предпринимателям в более куртуазной атмосфере Петербургского экономического форума...

Джо Байден пообещал, что затронет вопрос соблюдения прав человека во время саммита в Женеве. Очевидно, Владимир Путин прекрасно знает, что ему ответить".

Le Figaro: "Считающийся русским Давосом" Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил в течение трех дней до субботы, и его основной идеей было то, что Россия преодолела пандемию COVID-19, извлекла уроки из экономического кризиса и остается гостеприимной для инвесторов, несмотря на геополитическую напряженность.

Роскошные вечеринки, устраиваемые гигантами российской экономики, такими как интернет-компания "Яндекс" , в декорациях бывшей имперской столицы, непрекращающийся парад черных лимузинов, местные красавицы с длинными ногами, гастрономические рестораны с астрономическими ценами - во многих отношениях мероприятие, проводимое с 2007 года, вновь обрело гламур.

Цифровизация по всем направлениям и мантры о "зеленом росте" были в числе доминирующих тем форума. Владимир Путин пообещал к 1 октября разработать план по сокращению выбросов парниковых газов. Он также выразил надежду, что в течение следующих тридцати лет выбросы России будут ниже, чем в Евросоюзе".

Швейцария

Le Temps: "Российский президент заявил в пятницу, что благожелательно относится к тому, чтобы европейские страны платили за российский газ в евро, а не в долларах. Это новое проявление неверности по отношению к "зеленой купюре". Перед лицом санкций Вашингтона Москва предпринимает усилия по "дедолларизации" своей экономики".

Испания

El Pais: "В пятницу президент РФ поручил правительству составить план до конца месяца с целью запуска "вакцинного туризма" в рамках борьбы с COVID-19. Выступая в рамках Петербургского экономического форума, Путин похвалил вакцины, разработанные в России, которые ожидают утверждения Всемирной организацией здравоохранения , и обвинил Запад в том, что он обременил приобретение (препаратов у РФ) "политически мотивированными запретами"...

Эта инициатива озвучена в тот момент, когда весьма вероятно, что большинство развитых стран уже решили проблему нехватки вакцин, с которой они столкнулись в первые месяцы этого года. А путешествие в Россию с одним из "туристических пакетов" может оказаться очень дорогим для граждан тех государств, которые сейчас страдают от нехватки препаратов".

Япония

NHK: "На ПМЭФ Путин заявил о необходимости найти пути урегулирования отношений России и США. Вероятно, на предстоящих переговорах с американским президентом Джо Байденом российский лидер захочет выяснить, насколько позитивно тот относится к вопросу улучшения отношений двух стран, которые сейчас находятся на самом низком уровне со времен холодной войны".

Nikkei shimbun: "В ходе выступления на форуме президент РФ назвал чушью мнение, что Россия не заинтересована в решении проблемы изменения климата. Страна находится на четвертом месте после Китая, США и Индии по объемам выброса углекислого газа, и существует точка зрения, что российские власти не вовлечены в борьбу с глобальным потеплением. Таким образом, Путин дал понять, что политика РФ в этой области изменилась. Он также подчеркнул, что одновременно со стремлением к углеродной нейтральности Россия будет продолжать экспорт своих природных ресурсов, который поддерживает экономику страны".

Asahi shimbun: "Заявив о необходимости учитывать изменения в Конституции, Путин вновь продемонстрировал, что он не намерен идти на уступки в ходе переговоров с Японией. Президент также отметил, что Москва не получила от Токио ответ на вопрос о возможной угрозе, вызванной планами размещения ударных ракетных систем союзников Японии на ее территории. Тем самым Путин повторно озвучил позицию, что японо-американский альянс является препятствием на пути к заключению мирного договора с Россией".

Sankei shimbun: "На форуме Путин выразил намерение и дальше продолжать переговоры по мирному договору с Японией. Однако среди российских властей существует мнение, что решение территориального вопроса двух стран следует отложить до заключения мирного договора. Подобная точка зрения существенно отличается от позиции Японии, которая выступает за решение вопроса перед заключением договора. К тому же нет гарантии, что наличие мирного договора с Россией действительно приведет к решению территориального вопроса".

Китай

Xinhua: "Владимир Путин провел встречу по видеосвязи с руководителями крупнейших мировых информационных агентств. Отвечая на вопрос генерального директора и главного редактора агентства Синьхуа Хэ Пина о китайско-российских отношениях, президент РФ отметил, что у России и Китая есть широкий круг общих интересов, что является важной основой для углубления сотрудничества между двумя сторонами... Путин заявил, что не сомневается в том, что Россия и Китай продолжат укреплять координацию и сотрудничество на международной арене в целях защиты общих интересов".

CGTN: "Владимир Путин заявил, что хочет найти способы улучшить отношения со своим американским коллегой Джо Байденом, в то время как оба лидера готовятся к личной встрече в Женеве 16 июня. Путин также рассказал о разногласиях между двумя странами (РФ и США), заявив, что единственное их несогласие заключается в том, что США хотят сдерживать развитие России.

Выступая с речью перед бизнес-сообществом на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме, Путин раскритиковал политизацию пандемии, заявив, что некоторые страны отказываются покупать определенные вакцины от коронавируса по политическим причинам".

Индия

News18: "Владимир Путин призвал россиян сделать прививку от коронавируса и заявил, что Москва готова разрешить иностранцам въезд в страну для получения прививки. Глава Кремля использовал главный экономический форум страны в Санкт-Петербурге, чтобы обратиться к соотечественникам с новым призывом сделать прививку, поскольку власти борются за активизацию вакцинации".

Times of India: "Президент России задал жесткий тон предстоящей встрече с президентом США Джо Байденом, обвинив Вашингтон в попытках сдержать Россию и назвав это проявлением двойных стандартов Запада. Выступая на экономическом форуме в Санкт-Петербурге, Путин заявил, что в число вопросов, которые он и Байден обсудят в ходе своего саммита 16 июня в Женеве, войдут контроль над вооружениями, глобальные конфликты, пандемия коронавируса и изменение климата".

The Asian Age: "Выступая на пленарном заседании в ходе ежегодного Петербургского международного экономического форума, Путин сказал, что российская фармацевтическая промышленность готова продолжать наращивать производство вакцин и может предоставить иностранным гражданам шанс приехать в Россию и сделать прививку. Россию критиковали за проведение стратегии продажи или пожертвований вакцин против коронавируса за рубеж, чтобы расширить влияние в мире. Москва отрицает, что это так. Комментарии Путина звучат на фоне усиления давления на богатые страны мира с тем, чтобы те сделали больше для расширения общемирового доступа к вакцинам".

Вьетнам

Vietnam news agency - VNA: "Выступая на сессии Санкт-Петербургского международного экономического форума, Владимир Путин обратил внимание на то, что именно Россия провела первое в мире крупное деловое событие - ПМЭФ-2021, несмотря на пандемию COVID-19. Президент РФ отметил позитивные тенденции в мировой экономике. В частности, ожидается, что глобальный рост ВВП в 2021 году достигнет самого высокого уровня с 1970-х годов. Однако темпы глобального экономического подъема неравномерны и сопровождаются увеличением неравенства в уровне жизни в странах, что создает серьезные риски для развития государств. Хорошим примером этого является доступ к вакцинам против коронавируса. Путин обратил внимание, что по данным Международного валютного фонда , на страны с высоким уровнем дохода приходится половина всех производимых вакцин от COVID-19. Лишь около 10% населения мира были вакцинированы или начали вакцинацию, при этом сотни миллионов людей не имеют доступа к вакцинам".

Ливан

Al-Mayadeen: "Президент России Владимир Путин заявил на Петербургском международном экономическом форуме, что ищет способы улучшить отношения с Соединенными Штатами, которые, по его словам, находятся на "самом низком уровне".

Путин планирует встретиться со своим американским коллегой Джо Байденом в середине июня в Женеве, он хочет найти способ улучшить отношения между Москвой и Вашингтоном. Российский лидер смотрит с оптимизмом на предстоящую встречу и уверен, что его переговоры с Байденом пройдут в позитивной атмосфере. Тем не менее, по его собственному признанию, Путин не ожидает прорыва в российско-американских отношениях, но надеется, что большой опыт Байдена станет положительным фактором, который повлияет на исход предстоящей встречи.

По его мнению, результатом переговоров должно стать создание условий для дальнейших шагов по нормализации российско-американских отношений, а также для решения проблем, стоящих не только перед двумя великим державами, но и всем международным сообществом".

Турция

NTV: "Президент Росси Владимир Путин ответил на вопросы руководителей мировых информационных агентств в режиме видеоконференции, организованной российским информационным агентством ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума.

Касаясь отношений между Россией и США, Путин отметил, что Соединенные Штаты ухудшили двусторонние отношения. Он также подчеркнул, что две страны должны уважать друг друга и учитывать взаимные интересы. Путин напомнил, что он встретится с президентом США Джо Байденом 16 июня в Женеве. Президент России заявил, что Байден является опытным политиком, и выразил надежду, что их встреча будет конструктивной".

Израиль

Jerusalem Post: "Президент Владимир Путин заявил в пятницу, что обвинения в хакерских атаках, которые некоторые пытаются связать с Россией, являются не чем иным, как попыткой спровоцировать политические разногласия в преддверии саммита российского лидера с президентом США Джо Байденом. Путин также сказал, что ожидает, что его встреча на высшем уровне с Байденом, которая должна состояться в Женеве, пройдет в позитивной атмосфере, хотя не ждет от нее прорывов".

Египет

Al-Ahram: "Как отмечают аналитики, заявление Путина (о готовности рассматривать евро для расчетов по газу) имеет скорее политическую значимость, а не экономическую, в контексте подготовки к встрече с президентом США Джо Байденом, которая состоится 16 июня в Женеве на фоне высокой напряженности в отношениях между Вашингтоном и Москвой. В последние годы Кремль стремится снизить зависимость российской экономики от американской валюты, которая является ключом к мировой торговле, но делает Москву более уязвимой перед санкциями Вашингтона".

Катар