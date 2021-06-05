На ПМЭФ–2021 прибыли более трех тысяч иностранных участников

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) подтвердил статус крупнейшего события делового туризма в Санкт-Петербурге и дал знак к восстановлению этого туристического сегмента, считает председатель городского комитета по развитию туризма Сергей Корнеев

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"ПМЭФ более чем подтвердил статус крупнейшего события конгрессного туризма в Санкт-Петербурге, - сказал ТАСС Корнеев. - С туристической точки зрения ПМЭФ не только удался, но и дал знак, что восстановление делового туризма, международного туризма возможно, и оно начинается".

Советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков сообщил на пресс-конференции, что число участников ПМЭФ составило 13 тысяч из 140 стран.

Корнеев отметил, что при подготовке ПМЭФ были применены одобренные ВОЗ стандарты безопасности туризма. "Можно сказать, что к нему (ПМЭФ) мы готовились весь прошлый год. Мы разработали собственные стандарты эпидемиологической безопасности для индустрии гостеприимства. В этом огромную роль сыграл петербургский Роспотребнадзор ", - сказал Корнеев.

По его словам, такие стандарты были разработаны для гостиниц, турфирм, конгрессно-выставочных мероприятий. "Задача была такая: чтобы гостеприимство, пока пандемия еще с нами, было безопасным, насколько это возможно, чтобы оно было гостеприимным", - отметил собеседник агентства.

Он напомнил, что Петербург вошел в международную программу безопасного туризма со своим собственным знаком. На форуме постоянно проводится обработка помещений и поверхностей антисептиками, действует масочный режим, обязательным условием допуска на площадку ПМЭФ является отрицательный ПЦР-тест.

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