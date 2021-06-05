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Петербургский международный экономический форум 2021

Следующий ПМЭФ состоится в начале июня 2022 года

ТАСС
2 часа назад
Следующий Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет в начале июня 2022 года. Об этом сообщил в субботу по итогам ПМЭФ советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков.
Следующий ПМЭФ состоится в начале июня 2022 года
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"25-й, юбилейный ПМЭФ пройдет в начале июня следующего года", - сказал Кобяков.
Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.
Экономика,ПМЭФ-2021,ИТАР-ТАСС,
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