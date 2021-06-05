ПМЭФ-2021: навстречу миру в масках

Россия провела первое глобальное мероприятие после пандемии коронавируса — в субботу завершился Петербургский международный экономический форум.

Фото: Прайм Прайм

Его участниками в этом году стали 13 тысяч человек из 140 стран мира, а в кулуарах форума было подписано 800 соглашений на сумму свыше 3,86 триллиона рублей.

"Мы рады, что после столь долгого, вынужденного перерыва именно у нас в России проходит мировое глобальное мероприятие, в рамках которого представители мирового сообщества могут общаться вживую", — сказал президент РФ Владимир Путин , выступая на пленарной сессии форума.

На площадках ПМЭФ действовал эпидемический режим: маски и социальная дистанция. Но участники и гости не отказывали себе ни в рукопожатиях, ни в объятиях.

"Наша страна располагает сразу четырьмя собственными вакцинами, причем многие из них широко признаны в мире. "Спутник" зарегистрирован в 66 странах мира. Мы не только создали уникальные технологи, но и помогаем нашим зарубежным партнерам разворачивать производства на своих площадках", — гордился Путин.

ВАКЦИННЫЙ ТУРИЗМ

Наши вакцины — самые надежные, безопасные в мире, уверены в России, а препоны, с которыми "Спутник V" сталкивается за рубежом связаны с коммерческими интересами "своих" фармкомпаний в ущерб интересам граждан. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев рассказал, что видит ажиотажный спрос на российскую вакцину во всем мире, но регистрация препарата почти в каждой стране была настоящей битвой.

Даже федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц на пленарной сессии форума признал, что сожалеет о недоступности "Спутника V" в Европе и надеется на успешное завершение процедуры ее одобрения.

Российские производители на форуме смогли заключить несколько соглашений о поставке препаратов в другие страны, а лидеры Сербии и Аргентины прямо во время совещания с Путиным по видеосвязи дали старт производствам "Спутника V" в своих странах.

А для тех иностранцев, кто ждать не может, Россия с июля может открыться для "вакцинного туризма", сказал глава РФПИ. Правда, для иностранцев, в отличие от граждан России, эта услуга будет платной.

Впрочем, президент РФ отметил, что бизнесмены и руководители крупных компаний из других стран уже давно специально посещают Россию, чтобы сделать прививку от коронавируса.

ЧТО НЕМЦУ ХОРОШО

Самой позитивной бизнес-новостью форума, конечно, стало сообщение президента РФ о завершении укладки первой нитки газопровода "Северный поток 2". Проект предполагает строительство двух ниток трубопровода по дну Балтийского моря, газ по нему пойдёт в Германию через морские территории России, ФРГ, Финляндии, Швеции и Дании.

Событие совпало с поездкой делегации правительства Германии в США. Президент РФ признал, что ему неизвестно о результатах этого визита. "Но газ-то дороже там, понимаете? Мало того, что он добывается, прямо скажем, варварским способом, но он дороже на 25%", — сказал Путин.

Строительство "Северного потока 2" выгодно в том числе и потому, что при поставках газа по этому маршруту не нужно никому платить за транзит, объяснил Путин.

Новость обрадовала и канцлера Австрии. "Использование "Северного потока 2" — это не экономия на транзите, а обеспечение безопасности, заявил Себастьян Курц. Потери от поставок российского газа понесут США, чей СПГ пытается конкурировать с российским газом на рынке Европы, и страны, которые "кормятся" за счёт российского транзита — прежде всего, Украина.

АРТЕФАКТЫ ИЗ ПРОШЛОГО

Газ — очень востребованный товар на рынке ЕС , и будет оставаться таким ещё долго. Но мир уже начал постепенно отказываться от углеводородов, которые, по словам миллиардера Олега Дерипаски, уже становятся "артефактами из прошлого".

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин предсказал, что пик потребления нефти в мире будет пройден уже в текущем десятилетии, поэтому России, для которой "чёрное золото" по-прежнему является продуктом экспорта, нужно срочно менять структуру своей экономики.

"Зелёные" темы заняли заметное место в повестке форума, в том числе в выступлениях президента РФ.

"Мы поставили цель: в следующие 30 лет накопленный объем чистой эмиссии парниковых газов в России должен быть ниже, чем в Европе. Убеждён, это амбициозная, но решаемая задача. И прошу правительство до 1 октября текущего года разработать детальный план действий на этот счет", — заявил Путин.

Он отметил, что Россия в силу своих природных преимуществ может занять особое место на глобальном рынке углеродных единиц. Многие страны планируют принимать эти единицы от экспортеров, чтобы компенсировать выбросы от производства товаров.

"По оценкам экспертов выручка новой климатической отрасли в ближайшей перспективе может превысить 50 миллиардов долларов в год. Это хорошее, выгодное направление для инвестиций для российских и зарубежных компаний. Мы приглашаем к такой работе заинтересованные компании и будем создавать для этого все необходимые условия", — сказал он.

ЖАДНОСТЬ — НЕ ПОРОК

Особое внимание участников форума привлекали главы крупных металлургических компаний — но не в связи с экологией, а из-за озвученной ранее идеи первого вице-премьера Андрея Белоусова изъять у них 100 миллиардов сверхдоходов, на которые они "нахлобучили" государство, подняв внутренние цены на металл следом за мировыми.

За металлургов вступился глава "Сбера" Герман Греф . "Клиентоцентричность государства и терминология "нахлобучил" не очень сочетаются, тем более со стороны государства. Все-таки государство устанавливает правила игры, и бизнес должен играть по этим правилам", — сказал он.

Металлурги согласны играть по правилам, будут платить более высокие налоги, если власти решат их повысить, но такие решения должны быть очень взвешенными, заявил основной владелец "Северстали" Алесей Мордашов.

При этом ему показались странными разговоры о жадности предпринимателей. "Я вообще осмелюсь утверждать, что все сидящие в этом зале в той или иной степени жадные, если мы понимаем под этим словом желание иметь больше", — сказал он.

Президент РФ призывал бизнесменов не обижаться на "резковатые" высказывания Белоусова. Путин с пониманием отнёсся к желанию бизнеса получить сверхдоходы, при этом поручил правительству найти эффективные механизмы регулирования внутренних цен на металл.

САНКЦИИ И ДОЛЛАР

Самой неожиданной новостью форума можно назвать решение Минфина России полностью отказаться от долларовых активов в Фонде национального благосостояния (ФНБ). Министр финансов Антон Силуанов объявил, что в течение месяца изменит структуру ФНБ: доля доллара сократится с 35% до нуля, британского фунта — до 5%, японской иены — останется на уровне 5%, евро — вырастет до 40%, юаня — до 30%, кроме того, в структуру фонда войдет золото с долей в 20%.

Это решение является вынужденным и связано с санкциями. На повседневной жизни россиян, обороте долларов в России и сбережениях людей оно никак не скажется, пояснил глава СП Алексей Кудрин.

"Россия не собирается использовать отказ от доллара в качестве политического инструмента", — заверил Путин. И участники форума согласились, что вся мировая финансовая система говорит о необходимости множества резервных валют, поскольку США слишком активно используют доллар в качестве инструмента политического давления на другие страны.

На санкции жаловались не только россияне, но даже европейцы, которые, по словам директора аналитического центра "Обсерво" при Франко-российской торгово-промышленной палате Арно Дюбьена, находятся в двусмысленном положении, являясь одновременно и их инициаторами, и жертвами, из-за чего сталкиваются с ужасными проблемами.

Путин даже предложил нефтяникам подумать об отказе от доллара при торговле нефтью и газом. "Если нефтяники уйдут от расчетов в долларах, это будет очень серьезным ударом по доллару как по резервной валюте мировой, очень серьезным", — сказал он.

Вагит Алекперов. Правда, сделать это будет непросто: все операции на бирже проводятся через доллар, напомнил глава "Лукойла"

ПОДДЕРЖКА ЛЮДЕЙ

Говоря о глобальных экономических проблемах, участники форума не забыли и о главной для большинства россиян теме — о повышении уровня жизни людей. Путин, как всегда, озвучил на форуме несколько новых социальных инициатив. Прежде всего они касаются семей с детьми.

Президент сообщил, что программу семейной льготной ипотеки в России распространят и на семьи с одним ребенком, если он родился после 1 января 2018 года. Максимальная сумма кредита по этой программе в Москве и Санкт-Петербурге составит 12 миллионов рублей, в остальных регионах — 6 миллионов.

Кроме того, президент заявил о продлении на год программы льготной ипотеки на новостройки — до 1 июля 2022 года с повышением ставки до 7%, а также предельной суммой кредита для всех регионов в размере 3 миллионов рублей.

Часть озвученных мер коснётся малого бизнеса: такие компании будут избавлены от излишнего антимонопольного контроля. А предприятия общественного питания с выручкой в пределах 2 миллиардов рублей в год, с 2022 года будут освобождены от уплаты НДС. Позже Андрей Белоусов заявил, что этот налоговый эксперимент в случае успеха позже будет распространён и на предприятия туризма.

НЕ СКАЖУ

Журналисты и участники форума традиционно не обошли вниманием и острые политические проблемы, которые не входили в официальную повестку ПМЭФ. Самой обсуждаемой из них оказалась ситуация с посадкой летевшего из Афин в Вильнюс 23 мая самолета Ryanair в минском аэропорту.

Самолет приземлился в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту. Для сопровождения лайнера был поднят дежурный экипаж истребителя МиГ-29. После посадки информация о минировании не подтвердилась. Позже в Минске уточнили, что на борту лайнера находился Роман Протасевич — разыскиваемый властями один из основателей телеграм-канала "Nexta" ("Нехта"), признанного в Белоруссии экстремистским. Его и летевшую тем же рейсом россиянку Софию Сапегу задержали сотрудники белорусских правоохранительных органов.

"Я не считаю себя вправе давать оценки деятельности тех или других руководителей, лидеров государств. Если бы я так делал, то наши отношения с моими коллегами разрушились бы моментально, в ту же секунду. На таком уровне должна существовать определенная этика отношений", — сказал Путин на встрече с руководителями мировых информационных агентств, отвечая на вопрос об этой ситуации.

Он напомнил, что прецеденты с принудительной посадкой самолетов случались и раньше, но об этом никто не вспоминает. Он призвал соседей России и другие страны не влезать во внутренние дела Белоруссии.

При этом в ходе пленарной сессии Путин не стал отвечать на вопрос о том, как поступила бы в аналогичной ситуации Россия.