ПМЭФ-2021. День четвертый: Профессии будущего, «Победа-ультра-танк»

3 июня в Санкт-Петербурге открылся ПМЭФ-2021. В этом году Петербургский международный экономический форум снова принимает участников в очном формате. «Рамблер» пристально следит за главными событиями и спикерами форума и собирает самое интересное в ежедневном дайджесте.
"Задал жесткий тон саммиту с Байденом": Что говорят в мире о выступлении Путина на ПМЭФ
Американские СМИ сходятся в едином мнении относительно скорой встречи Владимира Путина
и Джо Байдена
: российский президент намерен занять нейтральную позицию и взять курс на нормализацию отношений двух стран.
В свою очередь, многие немецкие издания уверены, что Путин надеется на улучшение серьезно испорченных отношений с Вашингтоном, а Байден захочет обсудить хакерские атаки, которые якобы связаны с Россией.
Не обошли европейские СМИ и тему пандемии COVID-19: они вспомнили о планах Москвы запустить "вакцинный туризм", а также слова Путина о препаратах, разработанных в России.
На ПМЭФ назвали четыре перспективные профессии будущего
В настоящий момент идет тренд на работу с данными и углубление специализации. Такое мнение высказал представитель президента России Дмитрий Песков
.
Он отметил, что, помимо работы с данными, можно построить "блестящую карьеру" еще в трех сферах: в логистике, медицине и туризме.
"Я бы рекомендовал в ближайшие годы выбирать гарантированное карьерное направление именно в этих маршрутах", – сказал Песков, выступая в студии «Знание» на ПМЭФ-2021.
Сечин предупредил об остром дефиците нефти и газа
До 2040 года Россия будет вынуждена вложить $17 трлн инвестиций в нефтегазовую отрасль, чтобы избежать дальнейшего снижения уровня добычи. Об этом заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин
.
"Прирост запасов нефти и газа в последние годы находится на исторических минимумах, и определенный дефицит ресурсов просматривается уже сейчас. Этот тренд может стать "новой нормой" для мировых мейджоров и привести к истощению ресурсной базы. Мир рискует столкнуться с острым дефицитом нефти и газа", - сказал он.
Сечин отметил, что пандемия отрицательно повлияла на нефтегазовую отрасль и следующие волны заражений могут еще больше замедлить уровень добычи нефти.
На ПМЭФ представили «Победу-ультра-танк»
Народные умельцы осуществили переработку советского автомобиля "Победа" и превратили его в танк. "Супер-танк" поставили на гусеничную платформу, в связи с чем новое творение оказалось внушительных размеров.
Переработанная "Победа" предназначена для труднопроходимых районов, но может использоваться и на обычных дорогах.
Проект возглавили инженер Иван Турлаков и дипломированный гидроакустик Константин Заруцкий.
На ПМЭФ подписали соглашений на 3,8 триллиона рублей
Свыше 800 соглашений на сумму более 3 триллиона рублей подписали на ПМЭФ-2021. Лидером по количеству заключенных сделок стала Ленинградская область.
"На этом форуме подписали более 800 соглашений, я считаю, что это беспрецедентное количество, и их число превзошло результаты 2019 года. Общая сумма соглашений, при том, что мы не учитывали коммерческие соглашения, превысила 3 триллиона 860 миллиардов рублей", — заявил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.