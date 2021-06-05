ПМЭФ-2021. День четвертый: Профессии будущего, «Победа-ультра-танк»

3 июня в Санкт-Петербурге открылся ПМЭФ-2021. В этом году Петербургский международный экономический форум снова принимает участников в очном формате. «Рамблер» пристально следит за главными событиями и спикерами форума и собирает самое интересное в ежедневном дайджесте.

"Задал жесткий тон саммиту с Байденом": Что говорят в мире о выступлении Путина на ПМЭФ

Американские СМИ сходятся в едином мнении относительно скорой встречи Владимира Путина Джо Байдена : российский президент намерен занять нейтральную позицию и взять курс на нормализацию отношений двух стран.

В свою очередь, многие немецкие издания уверены, что Путин надеется на улучшение серьезно испорченных отношений с Вашингтоном, а Байден захочет обсудить хакерские атаки, которые якобы связаны с Россией.

Не обошли европейские СМИ и тему пандемии COVID-19: они вспомнили о планах Москвы запустить "вакцинный туризм", а также слова Путина о препаратах, разработанных в России.

На ПМЭФ назвали четыре перспективные профессии будущего

В настоящий момент идет тренд на работу с данными и углубление специализации. Такое мнение высказал представитель президента России Дмитрий Песков

Он отметил, что, помимо работы с данными, можно построить "блестящую карьеру" еще в трех сферах: в логистике, медицине и туризме.

"Я бы рекомендовал в ближайшие годы выбирать гарантированное карьерное направление именно в этих маршрутах", – сказал Песков, выступая в студии «Знание» на ПМЭФ-2021.

Сечин предупредил об остром дефиците нефти и газа

Игорь Сечин. До 2040 года Россия будет вынуждена вложить $17 трлн инвестиций в нефтегазовую отрасль, чтобы избежать дальнейшего снижения уровня добычи. Об этом заявил глава "Роснефти"

"Прирост запасов нефти и газа в последние годы находится на исторических минимумах, и определенный дефицит ресурсов просматривается уже сейчас. Этот тренд может стать "новой нормой" для мировых мейджоров и привести к истощению ресурсной базы. Мир рискует столкнуться с острым дефицитом нефти и газа", - сказал он.

Сечин отметил, что пандемия отрицательно повлияла на нефтегазовую отрасль и следующие волны заражений могут еще больше замедлить уровень добычи нефти.

На ПМЭФ представили «Победу-ультра-танк»

Народные умельцы осуществили переработку советского автомобиля "Победа" и превратили его в танк. "Супер-танк" поставили на гусеничную платформу, в связи с чем новое творение оказалось внушительных размеров.

Переработанная "Победа" предназначена для труднопроходимых районов, но может использоваться и на обычных дорогах.

Проект возглавили инженер Иван Турлаков и дипломированный гидроакустик Константин Заруцкий.

На ПМЭФ подписали соглашений на 3,8 триллиона рублей

Свыше 800 соглашений на сумму более 3 триллиона рублей подписали на ПМЭФ-2021. Лидером по количеству заключенных сделок стала Ленинградская область.