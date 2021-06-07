Власти назвали неизбежным повышение части налогов

Согласно данным Росстата, инвестиции в основной капитал в сопоставимых ценах после ежегодного повышения более чем на 10% в 2000–2008 годах перестали повышаться после 2013 года. В настоящее время их уровень примерно на 1% ниже, чем в 2013 году. Что касается доли инвестиций в ВВП по итогам 2019 года, то она достигла 20,6% — не выше, чем в 2011 году.