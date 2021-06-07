Власти назвали неизбежным повышение части налогов

Власти рассматривают механизмы стимулирования бизнеса инвестировать более активно. Для этой цели будет нужна «аккуратная донастройка» налогообложения. Об этом сообщил
министр экономического развития Максим Решетников в интервью РБК в ходе Петербургского международного экономического форума.
Нельзя запретить выплачивать прибыль акционерам, однако можно «немножко дестимулировать» вывод средств из компаний, чтобы увеличить для них относительную привлекательность новых инвестиций, полагает Решетников.
«Главное, нужно без революций», - подчеркнул министр.
По словам Решетникова, власти в целом одобряют дивидендные выплаты.
«Мы же хотим с вами, чтобы частный капитал шел в экономику. Значит, дивиденды — это нормально. Значит, должен быть фондовый рынок. Фондовый рынок без дивидендов не существует. Это значит, что компании должны иметь возможность нормально платить дивиденды», — заявил министр.
В правительстве сейчас выступают за то, чтобы
«отсечь явные злоупотребления» по выводу средств в иностранные офшоры, сообщил Forbes заместитель министра финансов Алексей Сазанов
3 июня. Сейчас обсуждается возможность повышения налога на прибыль до 25–30% для компаний, чьи дивидендные выплаты превышают «разумные значения».
Президент России Владимир Путин
заявил в ходе апрельского послания парламенту, что в 2021 году прогнозируется рекордная прибыль корпораций в России. По словам главы государства, с учетом усилий властей по запуску «нового инвестиционного цикла» будет необходимо рассмотреть вопрос о донастройке налогового законодательства.
Согласно данным Росстата, инвестиции в основной капитал в сопоставимых ценах после ежегодного повышения более чем на 10% в 2000–2008 годах перестали повышаться после 2013 года. В настоящее время их уровень примерно на 1% ниже, чем в 2013 году. Что касается доли инвестиций в ВВП по итогам 2019 года, то она достигла 20,6% — не выше, чем в 2011 году.