Новый разогрев: россияне набрали триллионы рублей кредитов

Несмотря на длинные майские праздники, российские банки выдали кредиты населению на 1,14 трлн рублей, что лишь на 12% меньше, чем в рекордном по этому показателю апреле. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Frank RG.

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В мае банки выдали кредиты населению на 1,14 трлн рублей, что сопоставимо с уровнем марта (1,19 трлн рублей), когда ЦБ зафиксировал новый разогрев на рынке кредитования, и на 120% больше, чем в мае прошлого года, — говорится в отчёте.

Аналитики подчеркнули, что с начала года объём одобренных займов в России достиг 5,3 трлн рублей, что на 2 трлн больше, чем за тот же период прошлого года.