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В мае россияне набрали кредитов на 1 трлн рублей

News.ru
7 часов назад
Несмотря на длинные майские праздники, российские банки выдали кредиты населению на 1,14 трлн рублей, что лишь на 12% меньше, чем в рекордном по этому показателю апреле. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Frank RG.
Новый разогрев: россияне набрали триллионы рублей кредитов
Фото: ТАССТАСС
В мае банки выдали кредиты населению на 1,14 трлн рублей, что сопоставимо с уровнем марта (1,19 трлн рублей), когда ЦБ зафиксировал новый разогрев на рынке кредитования, и на 120% больше, чем в мае прошлого года, — говорится в отчёте.
Аналитики подчеркнули, что с начала года объём одобренных займов в России достиг 5,3 трлн рублей, что на 2 трлн больше, чем за тот же период прошлого года.
В мае объём выданных кредитов наличными составил 575,5 млрд рублей. Ипотечные договоры были оформлены на 439,3 млрд рублей. Автокредитов россияне набрали на 91,8 млрд рублей, а на покупку товаров они взяли в долг у банков 25,5 млрд рублей.
Экономика,Центральный банк России,РБК,
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