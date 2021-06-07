Превзойдёт Великую Депрессию: в Госдуме спрогнозировали мировой кризис

Мировая экономика в ближайшие годы столкнется с новым масштабным кризисом, рядом с которым Великая Депрессия покажется детской игрушкой. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, передает РИА Новости.

По его словам, аналитики и самые авторитетные эксперты во всем мире предрекли наступление экономического кризиса в 2020 году. Однако он еще не начинался, указал он.

«Триллионы долларов пошли на рынок commodities, на рынок ценных бумаг. В результате пузырь, который был очень сильно надут и так до 2020 года, стал огромным. Когда он лопнет – мы столкнемся с кризисом, рядом с которым Великая Депрессия покажется детскими игрушками», - указал Макаров.

Он подчеркнул, что глобальные механизмы, такие как ВТО , сегодня не действуют.

Ключевой проблемой санкций является разрушение всех механизмов, которые хоть как-то могли микшировать последствия, но никак не угроза отключения от SWIFT.

«А значит, каждая страна столкнется с кризисом в одиночку и будет решать эти проблемы в одиночку», - отметил глава думского комитета.

России следует задуматься о подготовке своей экономики ко встрече этого кризиса, отметил Макаров.