Страны G7 "ускорили" глобальное потепление ради добычи газа

Страны «Большой семёрки» (G7) обвинили в спонсировании крупных проектов, которые ускоряют глобальное потепление. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на отчёт специалистов Международного института устойчивого развития.

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Речь идёт о добыче газа в Азии и Африке, которые противоречат Парижскому соглашению, направленному на сведение углеродного следа к минимуму до 2050 года.

Пока богатые государства расширяют свой экспорт сжиженного природного газа, поддерживают новую газовую инфраструктуру, их действия ориентированы на обслуживание интересов энергогигантов, а не на помощь южным странам, — подчеркнул один из авторов отчета IISD Грег Маттитт.