Как отмечает Росстат, рост потребительских цен на 1% и более зафиксирован в 15 субъектах РФ. Больше всего цены выросли на Чукотке (на 3,2%) и в Калмыкии (на 1,4%) в связи с удорожанием услуг на 11,8% и 3,6% соответственно. В Москве цены за месяц выросли на 0,7%, в Санкт-Петербурге — на 1%.