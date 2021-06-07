Как отмечает Росстат, рост потребительских цен на 1% и более зафиксирован в 15 субъектах РФ. Больше всего цены выросли на Чукотке (на 3,2%) и в Калмыкии (на 1,4%) в связи с удорожанием услуг на 11,8% и 3,6% соответственно. В Москве цены за месяц выросли на 0,7%, в Санкт-Петербурге — на 1%.
Весной прошлого года в России действовали ограничительные меры по борьбе с коронавирусной инфекцией, и инфляция находилась на чуть более низких уровнях, чем обычно. Так, в мае 2020 года рост потребительских цен составил 0,27% месяц к месяцу.
По прогнозу Минэкономразвития
, инфляция в РФ в 2021 году составит 4,3%, по прогнозу ЦБ
— 4,7-5,2%. Первый вице-премьер Андрей Белоусов
в среду озвучил свою оценку в 4,5-5%. Минэкономразвития свой прогноз по плану будет пересматривать в июле.