Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту
Петербургский международный экономический форум 2021

Неверный. шаг: Нидерланды осудили решение Москвы по налоговому соглашению

Вероника Полынина
1 час назад
Нидерланды продолжат попытки наладить диалог с Россией относительно действия налогового соглашения между двумя странами. Об этом, как сообщает «Прайм», говорится в письме голландского Минфина парламенту Нидерландов.
"Неверный шаг": Нидерланды о решении Москвы по налоговому соглашению
Фото: ТАССТАСС
Минфин назвал намерение России денонсировать соглашение «шагом в неверном направлении», однако, по его мнению, ситуация не является необратимой.
«И Нидерланды, и Российская Федерация выиграют от хорошо функционирующего соглашения об избежании двойного налогообложения. Поэтому Нидерланды продолжат свои усилия по налаживанию диалога и решению проблемы до конца года», - говорится в письме.
В понедельник, 7 июня, министерство финансов России сообщило, что РФ уведомила Нидерланды о денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения. Оно прекратит действовать с 1 января 2022 года.
Соответствующий закон в конце мая подписал президент Владимир Путин.
В марте 2020 года Путин поручил обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов и процентов, переводимые на счета за рубежом. Он предупредил, что РФ в одностороннем порядке выйдет из налоговых соглашений со странами, которые не примут ее предложения.
Соглашения с Кипром, Мальтой, Люксембургом уже пересмотрены. После Нидерландов Минфин планирует заняться пересмотром соглашений с Гонконгом, Сингапуром и Швейцарией.
Экономика,Владимир Путин,Минфин,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себеСчет
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВангаИменаКалендарь МайяДизайн человекаВосточный гороскопРетроградный МеркурийНумерологияЗодиакПсихологияЛунный календарьСонникГадания2021 год2020 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители