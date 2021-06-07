"Неверный шаг": Нидерланды о решении Москвы по налоговому соглашению

Нидерланды продолжат попытки наладить диалог с Россией относительно действия налогового соглашения между двумя странами. Об этом, как сообщает «Прайм», говорится в письме голландского Минфина парламенту Нидерландов.

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Минфин назвал намерение России денонсировать соглашение «шагом в неверном направлении», однако, по его мнению, ситуация не является необратимой.

«И Нидерланды, и Российская Федерация выиграют от хорошо функционирующего соглашения об избежании двойного налогообложения. Поэтому Нидерланды продолжат свои усилия по налаживанию диалога и решению проблемы до конца года», - говорится в письме.

В понедельник, 7 июня, министерство финансов России сообщило, что РФ уведомила Нидерланды о денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения. Оно прекратит действовать с 1 января 2022 года.

Соответствующий закон в конце мая подписал президент Владимир Путин

В марте 2020 года Путин поручил обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов и процентов, переводимые на счета за рубежом. Он предупредил, что РФ в одностороннем порядке выйдет из налоговых соглашений со странами, которые не примут ее предложения.