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Инфляция ускорилась: какие продукты подорожали в России

Алиса Селезнёва
1 час назад
В мае инфляция ускорилась в годовом выражении до 6,02%, после 5,5% в апреле. Такие данные опубликовала сегодня Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
Инфляция ускорилась: какие продукты подорожали в России
Фото: ТАССТАСС
В Росстате посчитали, что рост потребительских цен в мае на 1% и более был зафиксирован в 15 субъектах России. Сильнее всего цены подросли на Чукотке (на 3,2%) и в Калмыкии (на 1,4%).
Федеральная служба государственной статистики связывает такое повышение с ростом цен на услуги на 11,8% и 3,6% соответственно. В Москве цены за месяц поднялись на 0,7%.
«В мае прирост цен на отдельные виды плодоовощной продукции составил: на свеклу столовую – 35,3%, капусту белокочанную свежую – 25,2%, морковь – 18,8%, картофель – 15,4%, лимоны – 12,8%, лук репчатый – 11,3%, виноград – 4,2%. Вместе с тем цены на помидоры снизились на 8,3%, огурцы – на 7,9%, бананы – на 1,3%», - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Служба статистики констатирует, что в мае продовольственные товары подорожали на 0,96% по сравнению с апрелем и на 7,4% в годовом выражении. В свою очередь непродовольственные товары выросли на 0,74% и 6,68% соответственно
Ранее стало известно, что в США в апреле рост цен составил 4,2%, побив рекорд 2008 года. В Германии в мае уровень потребительской инфляции вырос до 2,5%.
По итогам года Бундесбанк ожидает инфляцию на уровне 4%, что станет самым высоким показателем с момента введения в стране евро. Эксперты уверены, что рекордное ускорение инфляции в крупнейших странах Запада неизбежно скажется на России и приведет к росту цен на ряд товаров.
При этом ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов отметил, что в России инфляция по итогам года пока прогнозируется на уровне 4,5–5%, но ее значение будет зависеть от ситуации на мировых продовольственных рынках, которая «внушает некоторую тревогу».
Экономика,Андрей Белоусов,Росстат,
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