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МИД Финляндии допускает сокращение закупок нефти у России

Праймиещё 1
1 час назад
По мере своего перехода к "зеленой энергетике" Финляндия может еще сильнее сократить импорт нефти из России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на комментарий министра иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто.
Углеродная нейтральность: Финляндия сократит закупки нефти у России
Фото: ReutersReuters
По его словам, правительство страны намерено способствовать внедрению низкоуглеродных решений в энергетике — то есть сокращению объема выбрасываемых парниковых газов и используемых невозобновляемых ресурсов. Хельсинки поставил перед собой цель сделать страну углеродно-нейтральной к 2035 году.
"Сейчас доля импорта в энергопотреблении страны составляет 60%", отметил Хаависто. "Три четверти импорта формируют нефть и газ, из объема которых более 60% ввозятся из России. Углеродно-нейтральность, безусловно, сократит потребление нефти, что скажется также на импорте из России", — сказал министр.
По мнению Хаависто, "зеленый переход" в экономике страны откроет новые перспективы для сотрудничества с Россией несмотря на снижение импорта углеводородов.
"Финляндия весьма заинтересована в сотрудничестве с Россией в борьбе с изменением климата, в сокращении выбросов черного углерода и увеличении применения новых экологически чистых технологий в области энергетики", — пояснил он.
Отметим, что Финляндия уже не первый год сокращает закупки нефти у России — в 2020 году импорт упал на 16% по сравнению с 2019-м. А в январе оператор финских электросетей компания Fingrid допустила отказ от импорта российской электроэнергии к 2035 году.
Экономика,МИД,
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