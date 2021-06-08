Углеродная нейтральность: Финляндия сократит закупки нефти у России

По его словам, правительство страны намерено способствовать внедрению низкоуглеродных решений в энергетике — то есть сокращению объема выбрасываемых парниковых газов и используемых невозобновляемых ресурсов. Хельсинки поставил перед собой цель сделать страну углеродно-нейтральной к 2035 году.

По мнению Хаависто, "зеленый переход" в экономике страны откроет новые перспективы для сотрудничества с Россией несмотря на снижение импорта углеводородов.

Отметим, что Финляндия уже не первый год сокращает закупки нефти у России — в 2020 году импорт упал на 16% по сравнению с 2019-м. А в январе оператор финских электросетей компания Fingrid допустила отказ от импорта российской электроэнергии к 2035 году.