В Финляндии намерены сократить импорт нефти из России

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто
в беседе с РБК заявил, что вследствие постепенного перехода страны на «зеленую» энергетику Финляндия может еще сильнее сократить импорт нефти из РФ.
По словам главы финского внешнеполитического ведомства, руководство страны намерено продолжать способствовать развитию энергетики с малым количеством углеродных выбросов и с минимальным использованием невозобновляемых природных ресурсов.
По словам Хаависто, в настоящее время доля импорта в общем энергопотреблении Финляндии в настоящее время доходит до 60%. Три четверти этого объема приходится на нефть и газ, 60% которых ввозится из РФ.
В 2020 году закупки нефти у РФ Финляндией сократились на 16%.