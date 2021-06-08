В Финляндии намерены сократить импорт нефти из России

По словам главы финского внешнеполитического ведомства, руководство страны намерено продолжать способствовать развитию энергетики с малым количеством углеродных выбросов и с минимальным использованием невозобновляемых природных ресурсов.

По словам Хаависто, в настоящее время доля импорта в общем энергопотреблении Финляндии в настоящее время доходит до 60%. Три четверти этого объема приходится на нефть и газ, 60% которых ввозится из РФ.