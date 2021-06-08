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В МИД Финляндии допустили сокращение закупок нефти

runews24.ruиещё 1
2 часа назад
Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто в беседе с РБК заявил, что вследствие постепенного перехода страны на «зеленую» энергетику Финляндия может еще сильнее сократить импорт нефти из РФ.
В Финляндии намерены сократить импорт нефти из России
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
По словам главы финского внешнеполитического ведомства, руководство страны намерено продолжать способствовать развитию энергетики с малым количеством углеродных выбросов и с минимальным использованием невозобновляемых природных ресурсов.
По словам Хаависто, в настоящее время доля импорта в общем энергопотреблении Финляндии в настоящее время доходит до 60%. Три четверти этого объема приходится на нефть и газ, 60% которых ввозится из РФ.
В 2020 году закупки нефти у РФ Финляндией сократились на 16%.
Экономика,Пекка Хаависто,МИД,РБК,
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