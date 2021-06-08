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Решетников не исключил аномально высокий рост ВВП России в мае

ТАССиещё 7
2 часа назад
Рост ВВП России в мае 2021 года может быть аномально высоким, потому что базой служат прошлогодние показатели, когда ограничения в связи с пандемией коронавирусной инфекции еще были жесткими, сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в интервью газете "Известия". По его словам, лучше сравнивать с цифрами 2019 года, и относительно этого уровня тоже наблюдается позитивная динамика.
"Вполне естественно, что они [данные показателя ВВП за май 2021 года] будут аномально высокими, потому что в основе у нас лежит май прошлого года, когда ограничения все еще были достаточно жесткими. Лучше все же сравнивать с цифрами 2019 года, потому что и относительно этого уровня тоже есть позитив. Экономика восстанавливается лучше ожиданий, показывает свою устойчивость", - сказал он изданию.
Глава Минэкономразвития отметил важность подкрепления этой позитивной динамики системными изменениями и новыми инвестиционными проектами, чтобы ощутимый подъем стал последовательным движением.
"Ключевое - что мы увидим в 2022-м, какую базу возьмем в 2023-й, насколько повысим устойчивость к колебаниям. А колебания будут, у нас сейчас основная зона риска - мировая экономика", - добавил Решетников.
Ранее Минэкономразвития сообщало, что рост ВВП России в апреле составил 10,7% в годовом выражении на фоне низкой базы 2020 года. Согласно прогнозу министерства, ВВП России вырастет в этом году на 2,9%, в 2022 году - на 3,2%, в 2023 году - на 3%.
Экономика,Видео,Максим Решетников,Минэкономразвития,газета "Известия",
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