"Вполне естественно, что они [данные показателя ВВП за май 2021 года] будут аномально высокими, потому что в основе у нас лежит май прошлого года, когда ограничения все еще были достаточно жесткими. Лучше все же сравнивать с цифрами 2019 года, потому что и относительно этого уровня тоже есть позитив. Экономика восстанавливается лучше ожиданий, показывает свою устойчивость", - сказал он изданию.
"Ключевое - что мы увидим в 2022-м, какую базу возьмем в 2023-й, насколько повысим устойчивость к колебаниям. А колебания будут, у нас сейчас основная зона риска - мировая экономика", - добавил Решетников.