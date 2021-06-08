Экономист: "Полный отказ России от доллара невозможен"

«Больше половины, кажется 60%, мировой торговли осуществляется посредством доллара, поэтому отказаться от него — это значит отказаться от очень и очень многих вещей, которые мы вынуждены покупать за границей. Разговоры об импортозамещении несерьезны», - заметил он.

При этом ранее Минфин России исключил введение запрета на расчеты в долларах. В ведомстве отметили, что уже идет постепенный отказ от доллара в международных расчетах и переход на другие валюты. Он связан с санкциями против России и созданием соответствующих регуляторных стимулов, которые «никаких запретов не могут включать».