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Петербургский международный экономический форум 2021

Экономист: "Полный отказ России от доллара невозможен"

Алиса Селезнёва
2 часа назад
Полный отказ Россией от доллара невозможен, так как американская валюта активно используется при международной торговле. Об этом «ПолитЭксперту» заявил доктор экономических наук и финансовый омбудсмен Павел Медведев.
Экономист: "Полный отказ России от доллара невозможен"
Фото: ТАССТАСС
3 июня в ходе Петербургского международного экономического форума министр финансов Антон Силуанов заявил, что правительство приняло решение отказаться от инвестиций средств Фонда национального благосостояния в доллары. Доля долларовых активов в ФНБ, которая сейчас составляет 35%, будет сокращена до нуля.
Позднее Силуанов объяснил это решение ростом санкционных угроз и тем, что «доллар стал политической валютой». В свою очередь президент Владимир Путин в рамках ПМЭФ успокоил россиян, заявив, что Москва не стремится избавляться от доллара.
По мнению Павла Медведева, полная дедолларизация на данном этапе невозможна, а решение Минфина никак не отразится на простых гражданах.
«Больше половины, кажется 60%, мировой торговли осуществляется посредством доллара, поэтому отказаться от него — это значит отказаться от очень и очень многих вещей, которые мы вынуждены покупать за границей. Разговоры об импортозамещении несерьезны», - заметил он.
При этом ранее Минфин России исключил введение запрета на расчеты в долларах. В ведомстве отметили, что уже идет постепенный отказ от доллара в международных расчетах и переход на другие валюты. Он связан с санкциями против России и созданием соответствующих регуляторных стимулов, которые «никаких запретов не могут включать».
Экономика,Антон Силуанов,Павел Медведев,Владимир Путин,Минфин,
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