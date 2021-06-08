В Германии поняли нежелание Кремля «кормить» Украину

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) президент России Владимир Путин рассказал о завершении строительства первой нитки «Северного потока-2».

Журналисты в разговоре с президентом отметили, что

старая газовая труба «кормит целые регионы Европы», а в Киеве боятся остаться без денег на армию из-за «Северного потока-2».

«Вы думаете, что мы должны всех кормить? У нас что, обязанность такая всех кормить, что ли?» - ответил на это Путин.

Он напомнил, что у России остается контракт на транзит с Украиной, в рамках этого документа в ближайшие пять лет РФ будет прокачивать до 40 миллиардов кубометров газа.

«В лучшие годы прокачивали, по-моему, чуть ли не до двухсот. Мы в Европу поставили газа в 2018 году свыше 200 миллиардов кубических метров. Если бы были нормальные отношения, прокачивали бы значительную часть через Украину», - сказал президент.

Комментируя слова Путина, Эрнст подчеркнул, что транзит через Украину не перекрывается, а продолжает осуществляться по договору.

«То, что Россия не желает субсидировать Украину, понятно. Если ЕС хочет поддержать Украину, то он должен это делать за счет прямых выплат, а не косвенных платежей за транспортировку газа», - подчеркнул он.