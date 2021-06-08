В Германии поняли нежелание Кремля «кормить» Украину

Глава комитета Бундестага
по экономике Клаус Эрнст
назвал понятным нежелание России «кормить» Украину и заявил, что прямую поддержку Киеву может оказать ЕС
. Об этом сообщает
ТАСС.
На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) президент России Владимир Путин
рассказал о завершении строительства первой нитки «Северного потока-2».
Журналисты в разговоре с президентом отметили, что
старая газовая труба «кормит целые регионы Европы», а в Киеве боятся остаться без денег на армию из-за «Северного потока-2».
«Вы думаете, что мы должны всех кормить? У нас что, обязанность такая всех кормить, что ли?» - ответил на это Путин.
Он напомнил, что у России остается контракт на транзит с Украиной, в рамках этого документа в ближайшие пять лет РФ будет прокачивать до 40 миллиардов кубометров газа.
«В лучшие годы прокачивали, по-моему, чуть ли не до двухсот. Мы в Европу поставили газа в 2018 году свыше 200 миллиардов кубических метров. Если бы были нормальные отношения, прокачивали бы значительную часть через Украину», - сказал президент.
Комментируя слова Путина, Эрнст подчеркнул, что транзит через Украину не перекрывается, а продолжает осуществляться по договору.
«То, что Россия не желает субсидировать Украину, понятно. Если ЕС хочет поддержать Украину, то он должен это делать за счет прямых выплат, а не косвенных платежей за транспортировку газа», - подчеркнул он.
Политик отметил, что косвенные платежи за транзит ложатся на плечи европейских потребителей газа.