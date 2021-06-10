США заявили о цели дождаться завершения строительства «СП-2»

По его словам, США не ждут, что проект будет завершен.

Изначально газопровод «Северный поток-2» планировалось ввести в эксплуатацию в 2019 году. Однако из-за ограничений, наложенных США, участники строительства начали выходить из проекта. Сроки его реализации неоднократно переносились.