Мировую экономику обнаружили на "бомбе замедленного действия"

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Эксперты считают, что отказ ФРС от ужесточения финансовой политики и игнорирование растущей инфляции будут иметь серьезные последствия не только для США, но и для всего мира, нарушив экономическую и финансовую активность.

«Пренебрежение инфляцией заставляет мировую экономику сидеть на бомбе замедленного действия. Последствия могут быть разрушительными, особенно для самых уязвимых слоев общества», - отметил главный экономист Deutsche Bank Дэвид Фолкертс-Ландау.

При этом большинство аналитиков на Уолл-стрит поддерживают позицию Федеральной резервной системы США, считая, что текущее инфляционное давление постепенно исчезнет. Они уверены, что ближайшее время монетарная политика не изменится.