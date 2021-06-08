Мировую экономику обнаружили на "бомбе замедленного действия"

Эксперты считают, что отказ ФРС от ужесточения финансовой политики и игнорирование растущей инфляции будут иметь серьезные последствия не только для США, но и для всего мира, нарушив экономическую и финансовую активность.
«Пренебрежение инфляцией заставляет мировую экономику сидеть на бомбе замедленного действия. Последствия могут быть разрушительными, особенно для самых уязвимых слоев общества», - отметил главный экономист Deutsche Bank Дэвид Фолкертс-Ландау.
При этом большинство аналитиков на Уолл-стрит поддерживают позицию Федеральной резервной системы США, считая, что текущее инфляционное давление постепенно исчезнет. Они уверены, что ближайшее время монетарная политика не изменится.
Ранее стало известно, что в апреле в США рост цен составил 4,2%, побив рекорд 2008 года. В Германии в мае уровень потребительской инфляции вырос до 2,5%. По итогам года Бундесбанк ожидает инфляцию на уровне 4%, что станет самым высоким показателем с момента введения в стране евро. Эксперты уверены, что рекордное ускорение инфляции в крупнейших странах Запада неизбежно скажется на России и приведет к росту цен на ряд товаров.