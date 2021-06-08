Картами "Мир" можно будет расплатиться в Таиланде

После этого число стран, в которых возможно использование карт «Мир», достигнет 16. Половину из них составляют бывшие соседские республики.
На данный момент карты «Мир» принимаются в Армении, Белоруссии, Узбекистане, Киргизии, Казахстане, Таджикистане, Абхазии, Южной Осетии, Турции и Вьетнаме. Ещё в четырёх странах были проведены тестовые транзакции в платёжной системе. Они прошли на Кипре, в Южной Корее, Объединённых Арабских Эмиратах и Великобритании.
Платёжная система «Мир» была запущена в 2015 году. Первые одноимённые карты появились в декабре того же года. Массовый выпуск карт «Мир» начался в 2017 году. Впоследствии на них начали переводить бюджетников. Все пенсии и другие соцвыплаты будут зачисляться только на карты «Мир» после 1 июля 2021 года.