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В Таиланде начнут принимать карты «Мир»

Секрет Фирмы
1 час назад
Клиенты платёжной системы «Мир» смогут расплачиваться одноимёнными картами ещё в двух странах мира. Обеспечить их приём в ближайшее время планируют Болгария и Таиланд, сообщила первый заместитель председателя Центробанка Ольга Скоробогатова.
Картами "Мир" можно будет расплатиться в Таиланде
Фото: РИА НовостиРИА Новости
После этого число стран, в которых возможно использование карт «Мир», достигнет 16. Половину из них составляют бывшие соседские республики.
О перспективах приёма карт «Мир» Скоробогатова рассказала во время круглого стола в Госдуме, сообщил «Интерфакс». Она отметила, что Национальная система платёжных карт занимается не только «защитой внутреннего периметра», но и развитием международного сотрудничества.
Картами «Мир» уже можно пользоваться в 14 странах.
«Разный процент приёма, но движение в этом направлении мы видим по многим странам. Например, Болгария и Таиланд, — они в ближайшее время тоже планируют обеспечить приём карт "Мир"», — продолжила Скоробогатова.
На данный момент карты «Мир» принимаются в Армении, Белоруссии, Узбекистане, Киргизии, Казахстане, Таджикистане, Абхазии, Южной Осетии, Турции и Вьетнаме. Ещё в четырёх странах были проведены тестовые транзакции в платёжной системе. Они прошли на Кипре, в Южной Корее, Объединённых Арабских Эмиратах и Великобритании.
Платёжная система «Мир» была запущена в 2015 году. Первые одноимённые карты появились в декабре того же года. Массовый выпуск карт «Мир» начался в 2017 году. Впоследствии на них начали переводить бюджетников. Все пенсии и другие соцвыплаты будут зачисляться только на карты «Мир» после 1 июля 2021 года.
Из-за действующих санкций в отношении России платёжная система «Мир» имеет ограниченную сферу применения. Одноимённые карты не привязываются к WebMoney и PayPal, а также недоступны для использования во многих зарубежных интернет-магазинах.
Летом 2020 года президент Владимир Путин подписал закон, обязывающий крупные торговые сайты-агрегаторы принимать к оплате карты «Мир». В конце мая 2021 года заместитель министра промышленности и торговли Василий Шпак заявлял, что российская платёжная система «Мир» почти полностью перешла на отечественные чипы для своих карт.
Экономика,Ольга Скоробогатова,Владимир Путин,PayPal,Центральный банк России,Госдума,Интерфакс,
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