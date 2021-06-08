Картами "Мир" можно будет расплатиться в Таиланде

Ольга Скоробогатова. Клиенты платёжной системы «Мир» смогут расплачиваться одноимёнными картами ещё в двух странах мира. Обеспечить их приём в ближайшее время планируют Болгария и Таиланд, сообщила первый заместитель председателя Центробанка

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После этого число стран, в которых возможно использование карт «Мир», достигнет 16. Половину из них составляют бывшие соседские республики.

О перспективах приёма карт «Мир» Скоробогатова рассказала во время круглого стола в Госдуме , сообщил «Интерфакс». Она отметила, что Национальная система платёжных карт занимается не только «защитой внутреннего периметра», но и развитием международного сотрудничества.

Картами «Мир» уже можно пользоваться в 14 странах.

«Разный процент приёма, но движение в этом направлении мы видим по многим странам. Например, Болгария и Таиланд, — они в ближайшее время тоже планируют обеспечить приём карт "Мир"», — продолжила Скоробогатова.

На данный момент карты «Мир» принимаются в Армении, Белоруссии, Узбекистане, Киргизии, Казахстане, Таджикистане, Абхазии, Южной Осетии, Турции и Вьетнаме. Ещё в четырёх странах были проведены тестовые транзакции в платёжной системе. Они прошли на Кипре, в Южной Корее, Объединённых Арабских Эмиратах и Великобритании.

Платёжная система «Мир» была запущена в 2015 году. Первые одноимённые карты появились в декабре того же года. Массовый выпуск карт «Мир» начался в 2017 году. Впоследствии на них начали переводить бюджетников. Все пенсии и другие соцвыплаты будут зачисляться только на карты «Мир» после 1 июля 2021 года.

Из-за действующих санкций в отношении России платёжная система «Мир» имеет ограниченную сферу применения. Одноимённые карты не привязываются к WebMoney и PayPal , а также недоступны для использования во многих зарубежных интернет-магазинах.