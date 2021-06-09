3,5–5 млрд рублей крадут со счетов россиян каждый месяц

Также, по словам Кузнецова, сумма среднего «чека» по одной такой успешно проведенной мошеннической операции, достигает 8 тысяч рублей.

Кроме того, по данным Сбербанка, один такой колл-центр проводит от 3 до 7 тысяч звонков в сутки. В половине случаев мошенники не дозваниваются, и лишь около 1% звонков приводит к цели.