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В Сбербанке назвали месячную сумму хищения телефонными мошенниками

runews24.ruиещё 13
2 часа назад
Как заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов , ежемесячная общая сумма, которую телефонные мошенники крадут со счетов россиян, составляет 3,5–5 млрд рублей. Об этом пишет РИА «Новости».
3,5–5 млрд рублей крадут со счетов россиян каждый месяц
Фото: ТАССТАСС
Также, по словам Кузнецова, сумма среднего «чека» по одной такой успешно проведенной мошеннической операции, достигает 8 тысяч рублей.
Кроме того, по данным Сбербанка, один такой колл-центр проводит от 3 до 7 тысяч звонков в сутки. В половине случаев мошенники не дозваниваются, и лишь около 1% звонков приводит к цели.
Экономика,Станислав Кузнецов,Сбербанк России,РИА Новости,
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