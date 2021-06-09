"Грубая ошибка": Китай может лишиться сделки с ЕС

Сделка с ЕС больше не будет обсуждаться после того, как Пекин ввел ограничения в отношении европейских политиков, уточнил Уиллемс. Речь идет о мартовском ответе Китая на действия Евросоюза, где в свою очередь ранее наложили на Китай санкции, обвиняя его в репрессиях против уйгуров — тюркского народа, исторически живущего в районе Синьцзянь.
Санкции, которые привели к проблемам в отношениях с ЕС, Китай ввел в конце марта. Пекин потребовал «прекратить читать нотации другим о правах человека и вмешиваться во внутренние дела». Это стало ответом на обвинения в преследовании уйгуров в Синьцзяне, которыми ЕС обосновал внесение в санкционные списки четырех граждан Китая и одной организации.