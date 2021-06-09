"Грубая ошибка": Китай может лишиться сделки с ЕС

Сделка с ЕС больше не будет обсуждаться после того, как Пекин ввел ограничения в отношении европейских политиков, уточнил Уиллемс. Речь идет о мартовском ответе Китая на действия Евросоюза, где в свою очередь ранее наложили на Китай санкции, обвиняя его в репрессиях против уйгуров — тюркского народа, исторически живущего в районе Синьцзянь.