Волна инфляции накрывает Россию

Сырьевые рынки быстрее реагируют на изменения в экономике, поэтому можно говорить о том, что скачек цен на них - раннее предупреждение о будущей инфляции, отмечает «Независимая газета».

При этом экономисты сомневаются, что повышение ставки Банком России сможет решить проблемы с инфляцией, так как «сами деньги в мире стали стоить и цениться меньше, чем до кризиса».