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Волна инфляции накрывает Россию

Алиса Селезнёва
2 часа назад
Мир погружается в период высокой инфляции. Эксперты прогнозируют дальнейший рост цен на древесину, металл и продукты, а власти России надеются на замедления темпов роста с поступлением на рынок сезонных овощей и фруктов, пишет «Независимая газета».
Волна инфляции накрывает Россию
Фото: ТАССТАСС
Ранее экономисты Deutsche Bank предупредили, что отказ ФРС от ужесточения политики до тех пор, пока инфляция не продемонстрирует устойчивые рост, будет иметь тяжелые последствия для экономической и финансовой деятельности. По их мнению, задержка в реагировании на инфляционные процессы «может привести к значительной рецессии и спровоцировать цепочку финансовых проблем во всем мире, особенно на развивающихся рынках».
Сырьевые рынки быстрее реагируют на изменения в экономике, поэтому можно говорить о том, что скачек цен на них - раннее предупреждение о будущей инфляции, отмечает «Независимая газета».
По мнению экспертов, то, что в мае инфляция в России превысила 6%, говорит возможном ужесточении политики Центробанка. Аналитики ожидают, что на ближайшем заседании регулятор повысит ключевую ставку до 5,5%.
Сохраняющаяся негативная ценовая ситуация на мировом рынке, стабилизация курса рубля и сезонное поступление на рынок овощей и фруктов – это те факторы, которые будут влиять на динамику инфляции в России в июне 2021 года, отмечает Минэкономразвития.
«Возможно некоторое замедление годовой инфляции к концу 2021-го, но в основном за счет высокой базы показателя в предыдущем году. В результате она может составить 5,2–5,6%», – прогнозирует эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.
При этом экономисты сомневаются, что повышение ставки Банком России сможет решить проблемы с инфляцией, так как «сами деньги в мире стали стоить и цениться меньше, чем до кризиса».
«Не стоит ожидать существенного влияния действий ЦБ на инфляцию. Нынешний рост цен обусловлен мировым спросом, вызванным восстановлением крупных экономик – США, Европы и Китая. И этот рост цен только отчасти связан с ростом внутреннего потребления, вызванного тем же самым восстановлением в России», - считает доцент университета «Синергия» Екатерина Федюкович.
Экономика,Дмитрий Бабин,ДОЙЧЕ Банк,Минэкономразвития,Центральный банк России,ФРС,Независимая газета,
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