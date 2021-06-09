Волна инфляции накрывает Россию

«Возможно некоторое замедление годовой инфляции к концу 2021-го, но в основном за счет высокой базы показателя в предыдущем году. В результате она может составить 5,2–5,6%», – прогнозирует эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.
«Не стоит ожидать существенного влияния действий ЦБ на инфляцию. Нынешний рост цен обусловлен мировым спросом, вызванным восстановлением крупных экономик – США, Европы и Китая. И этот рост цен только отчасти связан с ростом внутреннего потребления, вызванного тем же самым восстановлением в России», - считает доцент университета «Синергия» Екатерина Федюкович.