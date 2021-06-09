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"Грубая ошибка": Китай может лишиться сделки с ЕС

Лера Букина
2 часа назад
Китай делает «большую и грубую стратегическую ошибку» и уничтожает крупное инвестиционное соглашение с Евросоюзом, обмениваясь санкциями с Брюсселем. Об этом
"Грубая ошибка": Китай может лишиться сделки с ЕС
Фото: ReutersReuters
заявил CNBC Клит Уиллемс, бывший высокопоставленный сотрудник Белого дома, отвечавший за торговые переговоры, передает Lenta.ru.
Сделку с ЕС больше не будут обсуждать после введения Пекином ограничений в адрес европейских политиков, указал Уиллемс.
Вопрос касается мартовского ответа Китая на действия Евросоюза, который ранее наложил на Китай санкции. Его обвинили в репрессиях против уйгуров — тюркского народа, который исторически живет в районе Синьцзянь.
В конце мая ратификация нового инвестиционного соглашения с Китаем была приостановлена Европейским парламентом до снятия санкций против представителей ЕС.
Вместе с тем договоренности Китая и ЕС обсуждались на протяжении семи лет. Тогда предусматривались равные права европейских компаний в Китае.
Вокруг Китая и ЕС начался еще один скандал. Пекин требует разрешения ввоза в Швецию оборудования 5G от Huawei. Китай грозится нанести мощнейший удар по шведской компании Ericsson.
Участие Ericsson в расширении китайской сети 5G оказалось под вопросом после запрета в октябре 2020 года операторам беспроводной связи в Швеции на использование китайского оборудования Huawei.
Экономика,Европарламент,ЕС,Lenta.ru,
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