Эксперт: «золотой миллиард» провернет аферу с долларом

Экономист Валентин Катасонов
считает, что конец долларовой системы приближается, но верхушка «золотого миллиарда» устроит из смерти доллара «грандиозную аферу». Об этом сообщает
DEITA.RU.
По мнению Катасонова, экономисты попытаются извлечь из краха привычной финансовой системы максимальную выгоду и обеспечить себе выгодные условия в новом финансовом миропорядке.
Экономист заявил, что все долги, накопленные Федеральной резервной системой США
за сто лет, банкиры могут аннулировать с помощью создания цифровой валюты, которую будут эмитировать только они сами.
Катасонов предупредил, что таким способом руководство «мировой закулисы» может «кинуть» всех обладателей сбережений в долларах.
До этого Катасонов предупреждал, что из-за проблем в экономиках США и Европы руководство стран «золотого миллиарда» попытается ограбить Россию.
По мнению Катасонова, Россия, несмотря на экономические трудности, остается богатейшей страной, а проблемы США с государственном долгом слишком велики. Кроме того, мировая элита «испытывает гигантские трудности из-за тупика нынешней либеральной модели экономики».
Экономист считает, что в такой ситуации Запад предпримет «решительные меры для грабежа других стран», в том числе и России.
Катасонов заявил, что это уже происходило в середине 80-х годов. По его мнению, США и Европа тогда решили выйти из кризиса с помощью развала СССР: страны бывшего Советского Союза дали Западу многомиллионный рынок для сбыта продукции и доступ к крупнейшим предприятиям.