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Эксперт: «золотой миллиард» провернет аферу с долларом

Мария Иванова
54 минуты назад
Экономист Валентин Катасонов считает, что конец долларовой системы приближается, но верхушка «золотого миллиарда» устроит из смерти доллара «грандиозную аферу». Об этом сообщает DEITA.RU.
Эксперт: «золотой миллиард» провернет аферу с долларом
Фото: ТАССТАСС
По мнению Катасонова, экономисты попытаются извлечь из краха привычной финансовой системы максимальную выгоду и обеспечить себе выгодные условия в новом финансовом миропорядке.
Экономист заявил, что все долги, накопленные Федеральной резервной системой США за сто лет, банкиры могут аннулировать с помощью создания цифровой валюты, которую будут эмитировать только они сами.
Катасонов предупредил, что таким способом руководство «мировой закулисы» может «кинуть» всех обладателей сбережений в долларах.
До этого Катасонов предупреждал, что из-за проблем в экономиках США и Европы руководство стран «золотого миллиарда» попытается ограбить Россию.
По мнению Катасонова, Россия, несмотря на экономические трудности, остается богатейшей страной, а проблемы США с государственном долгом слишком велики. Кроме того, мировая элита «испытывает гигантские трудности из-за тупика нынешней либеральной модели экономики».
Экономист считает, что в такой ситуации Запад предпримет «решительные меры для грабежа других стран», в том числе и России.
Катасонов заявил, что это уже происходило в середине 80-х годов. По его мнению, США и Европа тогда решили выйти из кризиса с помощью развала СССР: страны бывшего Советского Союза дали Западу многомиллионный рынок для сбыта продукции и доступ к крупнейшим предприятиям.
Экономика,Валентин Катасонов,ФРС,
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