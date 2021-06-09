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За год цена на газ для населения Украины увеличилась на 161%

ИА Regnum
24 минуты назад
Тарифы на жилищно-коммунальные услуги на Украине за последний год, с мая 2020 год по май 2021 г., выросли в общей сложности на 35%, сообщил 9 июня украинский госстат.
Цена на газ на Украине выросла на 161% за год
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Согласно источнику, в годовом измерении больше всего выросли цены на природный газ — на 161%. Также среди лидеров — электроэнергия (за год подорожала на 36,6%) и канализация (подорожала на 17,5%).
Также ведомство информирует, что по данным на начало мая задолженность населения Украины по оплате за поставки природного газа составила 28,6 млрд грн, тепловой энергии и горячей воды — 25,4 млрд грн, поставку и распределение электроэнергии — 7,6 млрд грн.
ИА REGNUM напоминает, что в январе на Украине состоялись массовые акции протеста после очередного повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги, после чего правительство принудительно ограничило цены на газ. Также стоит отметить, что снижение тарифов было одним из главных пунктов президентской предвыборной программы Владимира Зеленского.
Экономика,Владимир Зеленский,ИА REGNUM,
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