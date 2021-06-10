Мимо кассы: что не так с оборотом алкоголя в России

Счетная палата России провела проверку Росалкогольрегулирования (РАР), и пришла к выводу, что ведомство справляется с возложенной на него надзорной обязанностью, однако с серым рынком ничего сделать так и не удалось, отмечают аудиторы.

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Контроль над оборотом алкоголя ведется службой через созданную более десяти лет назад Единую государственную автоматизированную систему (ЕГАИС). В ней сейчас более 377 тысяч участников, и она постоянно пополняется.

"Фактически получена возможность прослеживать каждую единицу алкогольной продукции (за исключением пива) - от производства спирта до реализации на кассе посредством содержащегося на марках специального кода, уникального для каждой единицы продукции", - отметил аудитор Счетной палаты РФ Андрей Батуркин в материалах проверки (есть в распоряжении "Газеты.Ru"). - Тем не менее ЕГАИС нуждается в дальнейшей настройке, она не обладает все полнотой информации.

Как показала проверка (с 2017 по апрель 2021 года), "значительные массивы информации по-прежнему существуют только на бумажном носителе и не заносятся в информсистемы, контроль осуществляется в ручном режиме".

При этом на создание и модернизацию ЕГАИС с 2010 года из бюджета было направлено 1,6 млрд рублей. Еще одна проблема касается фиксации сведений о перевозке спиртосодержащей продукции. Например, в ЕГАИС заносятся сведения об автомобильной транспортировке алкогольной продукции, при этом железнодорожные перевозки этилового спирта и нефасованной спиртосодержащей продукции никак не фиксируются.

"В результате эта информация не отслеживается, поэтому мы предлагаем такие перевозки также оснастить необходимой автоматикой для контроля", - отметил аудитор Батуркин.

Потенциал ЕГАИС не используется При этом правительство само не определилось с тем, надо или нет контролировать перевозку спирта по железной дороге. Обязанность по оснащению железнодорожного подвижного состава специальными техническими средствами для передачи информации в ЕГАИС была установлена с 1 января 2018 года федеральным законом, но в июне 2020 года это положение было отменено, констатировали в беседе с "Газетой.Ru" в Счетной палате.

Еще одна из проблем ЕГАИС - ритейл так и не имеет доступа ко всей необходимой ему информации, которая вводится в автоматизированную систему, а это 36 параметров. В частности, не предусмотрено предоставление сведений об обороте алкогольной продукции по розничным продажам, по остаткам алкоголя в магазине. Все эти сведения в ЕГАИС имеются, но доступ к ним затруднен.

В итоге участники рынка не могут планировать производство и сбыт своей продукции, прошедшей таможенную очистку. Как выяснил аудитор, срок предоставления информации из ЕГАИС был сокращен в текущем году, но все равно остается весьма продолжительным – семь рабочих дней.

При этом Счетная палата отметила, что Росалкогольрегулирование не разработало "формат электронного запроса" информации, которая содержится в ЕГАИС. Это делает невозможным получение заявителем государственной услуги. Да и сами контролеры не используют весь потенциал ЕГАИС для того, чтобы не просто следить за оборотом алкоголя, но и выявлять различные риски и оперативно на них реагировать. Также Счетная палата указала на недостатки при пломбировании технологического оборудования - не определены место и условия установки пломб.

Это ведет к необоснованным ограничениям деятельности бизнеса, считают в СП. Дело в том, что, в соответствии с законом, пломбируются только средства учета, передающие информацию в ЕГАИС. На практике помимо приборов учета пломбируется все технологическое оборудование для исключения несанкционированного отбора товара (спирта, алкогольного сырья, пива и т.д.), что законодательством не предусмотрено.

В результате предприятие не может оперативно осуществлять ремонтные работы, так как снятие пломб разрешено только сотрудникам Росалкогольрегулирования, что требует лишних затрат времени. На заводах, производящих алкоголь, не урегулирован порядок учета контрольного оборудования, находящегося в нерабочем состоянии, установила проверка. Это может вводить в заблуждение контролеров о реально производимых объемах спирта, о расчете мощности предприятия по производству, например, водки.

В Росалкогольрегулировании "Газете.Ru" сообщили, что признательны представителям Счетной палаты за высокую оценку "помарочного (поштучного) учета алкогольной продукции", а по поводу критических замечаний "согласны не полностью".

Контрафакт можно выявить через приложение Если представители бизнеса запрашивают информацию о производстве и обороте алкоголя за несколько лет, то для этого, требуется больше времени, чем предусмотрено законом.

"Вместе с тем для граждан существует возможность получения информации из ЕГАИС в режиме онлайн посредством бесплатного мобильного приложения "АнтиконтрафактАлко", - пояснили в РАР.

У регулятора алкорынка имеется также принципиальные возражения по поводу предоставления некоторых видов коммерческой информации третьим лицам. Но регулятор готов обсудить с представителями бизнеса компромиссные решения.

По поводу контроля за перевозкой спирта и спиртосодержащей жидкости железнодорожным транспортом РАР сообщает, то в любом случае эти перевозки фиксируются на стадии доставки спирта автомобильным транспортом - до железной дороги и после выгрузки.

"Любые расхождения объема жидкости или её крепости являются причиной для проведения контрольных мероприятий", - пояснили в РАР.

Несмотря на то что единая система учета алкоголя действует уже более десяти лет, лазейки для недобросовестных производителей остаются, считает председатель совета Торгово-промышленной палаты РФ по развитию потребительского рынка Александр Борисов

"Проблема использования больших данных, накапливаемых в действующих государственных информационных системах учета, реально существует во всех сегментах экономики. Отсюда и частые перекосы в балансе спроса и предложения и, как следствие, ценовые скачки", - считает Борисов.

Впрочем, представитель ТПП отмечает, что контроль за оборотом алкоголя несомненно улучшился. За последние пять лет было ликвидировано более 800 нелегальных производств и в лицензированной рознице продажи нелегальной продукции уже почти не отмечаются, уточняет Борисов.

"Но главная проблема связана не с ЕГАИС, которая в целом выполняет свою задачу, а именно с тем, что рядом с легальным рынком по-прежнему существует серый, где реализуется и контрафакт и суррогаты. Это поле работы, скорее, МВД", - полагает он.

С ним согласен общественный омбудсмен в сфере регулирования производства и оборота подакцизных товаров Игорь Косарев

"Сейчас нелегальный алкоголь полностью вытеснен в альтернативную товаропроводящую цепочку. Это результат как раз распространения ЕГАИС на розничное звено", - говорит эксперт.

Но неучтенный алкоголь до сих пор занимает значительную долю рынка, порядка 30%. В России 160 тысяч населенных пунктов и около половины из них не имеют магазинов с лицензией на продажу алкоголя, торгуют им вчерную, добавляет Косарев. На алкогольном рынке имеется также ряд нерешенных проблем, связанных с продажами в интернете, с установлением минимальных цен на пиво и включением его в ЕГАИС и в систему "Честный знак".