По оценке главы государства, которую он ранее дал на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), экономика страны во время пандемии показала устойчивость. "Российская экономика, несмотря на все трудности, показала устойчивость к внешним шокам. В 2020 году ВВП России сократился меньше, чем мировая экономика, а по итогам текущего года мы уже выйдем на темпы роста около 4%", - проинформировал Путин на встрече с иностранными производителями отечественной вакцины "Спутник V", которая прошла в рамках ПМЭФ.