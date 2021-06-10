По оценке главы государства, которую он ранее дал на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), экономика страны во время пандемии показала устойчивость. "Российская экономика, несмотря на все трудности, показала устойчивость к внешним шокам. В 2020 году ВВП России сократился меньше, чем мировая экономика, а по итогам текущего года мы уже выйдем на темпы роста около 4%", - проинформировал Путин на встрече с иностранными производителями отечественной вакцины "Спутник V", которая прошла в рамках ПМЭФ.
По его мнению, "такие результаты стали возможны и благодаря тому фундаменту, который был создал в предыдущие годы", а также "самоотверженной работе многих людей в промышленности, сельском хозяйстве и социальной сфере, здравоохранении и науке".
С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 174 млн человек, свыше 3,7 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5 156 250 случаев заражения, выздоровели 4 761 899 человек, умерли 124 895. Правительство РФ
запустило ресурс стопкоронавирус.рф
для информирования о ситуации в стране.