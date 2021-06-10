Армения отказалась от коньяка за 3 млн евро

Правительство Армении одобрило соглашение с Евросоюзом
о предоставлении Еревану 3 млн в рамках программы по отказу от использования географического наименования "коньяк".
Об этом сообщает РИА "Новости".
Отмечается, что реализуемая с ЕС программа предусматривает разработку нового наименования для армянского коньяка, его рекламу и маркетинг на внутреннем и внешних рынках. Известно, что соглашение предусматривает постепенный отказ от наименования.
"Цель финансового соглашения - содействовать плавному и эффективному прекращению использования географического указания "коньяк" для армянской продукции, а также помочь промышленности Армении сохранить свою конкурентоспособность на экспортных рынках", - говорится в постановлении правительства.
В кабмине также уточнили, что проект реализуется в соответствии с Соглашением о всеобъемлющем и расширенном партнерства с ЕС. Ранее сообщалось, что розничные продажи водки и коньяка в России снизились в августе 2020 года, однако выросли объемы продаж шампанского и вина.